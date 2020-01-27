القنصلية المصرية في شنغهاي تخصص وسائل اتصال مع المصريين لمتابعة «كورونا»

كشفت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن أدوات اتصال جديدة تم تخصيصها للتواصل مع المصريين في شنعهاي لبحث مطالبهم ومساعدتهم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في إطار متابعة أبناء الجالية المصرية في الصين، إن في ضوء انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد قامت القنصلية العامة لمصر في شنغهاي بتخصيص وسائل الاتصال التالية لتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين وتلقي استفساراتهم:

أولا: التليفونات الأرضية:

00862164330622 – 00862164330502 – 00862164331020

ثانياً: الفاكس

00862164330049

ثالثاً: الخط الساخن ويعمل على مدار الـ 24 ساعة:

008615801758947

رابعاً: البريد الإلكتروني:

Egyptian.consulate.shanghai@gmail.com

وأوضحت الوزارة أنها تستمر بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالصين في متابعة الموقف أولاً بأول.

وكانت السفارة المصرية في الصين أعربت عن تضامنها الكامل مع أبناء الجالية المصرية في مقاطعة Hubei بشكل عام ومدينة ووهان بشكل خاص، وترحب بتواصلهم واستفساراتهم وطلب المساعدة في أى في حالات الطوارئ من خلال الاتصال بالرقم 01065322541 على أن يتم الوصول للخط الساخن من خلال الضغط على الرقم (0) بعد سماع الرسالة الصوتية.

وأوضحت السفارة أنها أجرت حصرًا للمصريين في مدينة ووهان، وبلغ عددهم نحو 315 طالبا، وأن السلطات الصينية طلبت موافاتها ببيانات أكثر تفصيلية عنهم والمدن المحيطة بها، التى دخلت في نطاق الحجر الصحي وهي خوانجانج وايجو وشيبا على أن تتضمن الاسم بالأحرف الإنجليزية، كما هو مدون بجواز السفر وتاريخ الميلاد والنوع (ذكر أو انثي )، عنوان الاقامة الحالي باللغة الانجليزية والصينية، وكذلك عنوان العمل أو الدراسة فضلاً عن رقم المحمول.