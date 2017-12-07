القنصلية المصرية بلوس أنجلوس تكرم بعثة رفع الأثقال

المال - خاصأقامت السفيرة لمياء مخيمر، قنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس، احتفالًا على شرف أعضاء بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال المشارك في بطولة العالم التي تقام في مدينة لوس أنجلوس.وعبرت السفيرة لمياء مخيمر عن فخر الشعب المصري داخل مصر وخارجها بإنجازات أبنائه من أبطال المنتخب الوطني،

المال – خاص

أقامت السفيرة لمياء مخيمر، قنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس، احتفالًا على شرف أعضاء بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال المشارك في بطولة العالم التي تقام في مدينة لوس أنجلوس.

وعبرت السفيرة لمياء مخيمر عن فخر الشعب المصري داخل مصر وخارجها بإنجازات أبنائه من أبطال المنتخب الوطني، التي تأتي معبرة عن عظمة مصر ومكانتها بين الدول وقدرة أبنائها على التفوق والنبوغ في كافة المجالات وعلى كل الأصعدة.

جدير بالذكر، أن لاعب المنتخب محمد إيهاب كان قد حصد ثلاث ميداليات ذهبية في كل من الخطف والنطر والكلين، ليصبح بذلك أول رباع مصري في التاريخ يصعد لمنصة التتويج في 3 بطولات عالم متتالية، وحققت اللاعبة سارة سمير ذهبية النطر، فيما حققت اللاعبة شيماء هريدي ميداليتين فضية وبرونزية في الكلين والنطر ببطولة العالم لرفع الأثقال.

وقدمت قنصل مصر العام الشكر لكافة أعضاء الفريق والجهاز الفني على الإنجاز غير المسبوق، الذي سطر اسم مصر عاليًا في مجال لعبة رفع الأثقال، متمنية لهم المزيد من البطولات والنجاح.