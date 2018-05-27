القنصلية العامة في ميلانو تستقبل بعثة المنتخب الوطني

سمر السيداستقبل إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريده، والتي وصلت إلى مدينة ميلانو يوم ٢٦ مايو>ووفق بيان الخارجية، من المقرر أن تخوض بعثة المنتخب الوطني مباراة ودية مع كولومبيا في الأول من يونيو بمدينة بيرجامو بشمال إيطاليا، وذلك في

سمر السيد

استقبل إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريده، والتي وصلت إلى مدينة ميلانو يوم ٢٦ مايو>

ووفق بيان الخارجية، من المقرر أن تخوض بعثة المنتخب الوطني مباراة ودية مع كولومبيا في الأول من يونيو بمدينة بيرجامو بشمال إيطاليا، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض مونديال روسيا ٢٠١٨.



وأوضح القنصل العام ، أن المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في مدينة بيرجامو بشمال إيطاليا بدأ منذ أمس ٢٦ مايو الجاري وحتى ٥ يونيو المقبل.

وتواصل القنصل العام مع السلطات الإيطالية في شمال إيطاليا لتسهيل مهمة بعثة المنتخب خاصة مع سلطات المطار ومرافقة وتأمين المنتخب خلال إقامته في بيرجامو.

وحظي المنتخب لدى وصوله باستقبال حافل من أبناء الجالية.

