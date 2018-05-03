القنصلية البريطانية في الإسكندرية تحتفل بعيد ميلاد الملكة إليزابيث

المال خاصاحتفل كلّ من السفير البريطاني في مصر جون كاسن والقنصل العام ويندي فريمان بعيد ميلاد فخامة الملكة اليزابيث الثاني والتسعون مع أربعمائة سكندري من مختلف جوانب الحياة المصرية.وفضلًا عن الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث وحفيدها النبيل الجديد الأمير لويس، ألقى الحفل الضوء على النجوم الآخرين

المال خاص

احتفل كلّ من السفير البريطاني في مصر جون كاسن والقنصل العام ويندي فريمان بعيد ميلاد فخامة الملكة اليزابيث الثاني والتسعون مع أربعمائة سكندري من مختلف جوانب الحياة المصرية.

وفضلًا عن الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث وحفيدها النبيل الجديد الأمير لويس، ألقى الحفل الضوء على النجوم الآخرين اللامعين في سماء العلاقات البريطانية المصرية، وهم مئات من البريطانيين والمصريين في مجال الرياضة، والفنون، والأعمال، وريادة الأعمال، والمجتمع المدني، والحكومة، الذين يلعبون دورًا في تعزيز العلاقات بين البلدين وإثراءها وتنوعها واستمراريتها.

وصرح السفير جون كاسن قائلًا: “لا تنبع سلطة جلالة الملكة من تاجها فحسب، بل من صفاتها الإنسانية، وشخصيتها، وتمتعها بروح الخدمة مدى الحياة. وعلى نفس المنوال، فإن القوة الحقيقية في الدبلوماسية لا تتمثل في مؤتمرات القمة والبرتوكولات، بل تتمثل في الأشخاص الذين يعيشون ويعملون ويبتكرون ويبدعون ويتنافسون ويسافرون معًا. لذا فإننا لا نحتفل اليوم بعيد ميلاد جلالة الملكة فحسب، بل نحتفي بشراكتنا القوية مع مصر، حيث أن المملكة المتحدة هي المستثمر الأول وشريك حيوي في التعليم والأمن والسياحة والإصلاح الاقتصادي.”

كما صرحت القنصل العام ويندي فريمان قائلة: “يسعدني استضافة حفل عيد ميلاد جلالة الملكة هذا العام في القنصلية. فهذه المناسبة بمثابة فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في الإسكندرية على درب ازدهار المملكة المتحدة ومصر، فضلًا عن تسليط الضوء على بريطانيا والتميز البريطاني. وإنني أشعر بالاطمئنان على الدوام من الاحترام والمودة اللذين يظهرهما السكندريون الذين التقيت بهم من أجل عيد ميلاد صاحبة الجلالة، وخاصة خريجي المدارس البريطانية”.