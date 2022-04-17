«القناة للموانئ» تنتهي من تنفيذ رصيف فى السخنة سبتمبر المقبل

تنفيذ مشروع من بنى مزار وحتى الصف بحجم أعمال يصل إلى 600 ألف متر مكعب

قال مسئولو شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، إن أهم المشروعات التى يتم استكمالها فى الوقت الحالى هى أعمال تطوير ميناء السخنة، والتى تم البدء فيها خلال يوليو 2021 ومتوقع أن تنتهى خلال سبتمبر المقبل.

وتصل حجم أعمال الشركة فى هذا المشروع إلى قرابة 1.4 مليار جنيه، وتتمثل فى إنشاء رصيف بطول 984 مترًا، عبر أساسات عميقة وبلاطات مسلحة بسمك 40 سم بعمق 2.1 متر على امتداد الرصيف، إضافة إلى قضبان أوناش وسمعات رباط وحاميات من الفنادر المطاطية موزعة على الطول الإجمالى للرصيف.

جاء ذلك خلال مشاركة شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس فى مؤتمر مؤتمر مارلوج 2022، الذى عقد مؤخرًا فى الإسكندرية، إذ استعرضت الشركة أهم المشروعات التى قامت بتنفيذها خلال الفترة الأخيرة، فى الموانئ المصرية، والمستهدف استكمالها.

وذكر مسئولو الشركة، أنها تقوم حاليًا بتنفيذ المشروعات القومية الأخرى، ومنها تكريك بحيرة البردويل، ليصل إلى 500 ألف متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى قرابة 66 مليون جنيه، وتم نقل 3 كراكات للبحيرة للوصول لمنسوب 5 أمتار تحت سطح الماء.

كما يتم تنفيذ مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة جسور أحواض الترسيب المواجهة للبحيرات المرة الصغرى، وإعادة تأهيل الأحواض لاستيعاب الكميات الناتجة عن أعمال ضخ الكراكات.

وأشار مسئول الشركة، إلى أن «القناة للموانئ» دخلت فى شراكة مع “الجرافات الإماراتية” لتأسيس شركة «التحدى» بنسبة %51 نظير %49 للشريك الإماراتى، والشركة الجديدة نفذت عددا من المشروعات، ومن أهمها المرحلة الأولى والثانية من مشروع إعادة كفاءة بحيرة المنزلة والذى كانت مرحلته الأولى بنحو 2.5 مليار جنيه للوصول بغاطس يصل إلى 2.2 متر تحت سطح الماء بكميات تصل إلى 30 مليون متر مكعب.

وأضاف أن المرحلة الثانية بلغت تكلفتها 8.7 مليار جنيه، بحجم تكريك بلغ 145 مليون متر مكعب ومن المقرر الانتهاء من تلك المرحلة خلال أبريل الجاري.

كما قامت شركتا «القناة» و«التحدي» بتنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الواقع على الأرصفة من 55 – 62، إضافة إلى مشروع تعميق منتجع الجلالة السياحى بالسخنة، بحجم أعمال تصل إلى 120 ألف متر مكعب للوصول إلى منسوب غاطس يصل إلى 8 متر، علاوة على الدخول مؤخرًا فى تنفيذ مشروع تكريك وتعميق بحيرة مريوط بالإسكندرية وذلك بتكلفة تصل إلى نحو 2.4 مليار، بحجم أعمال يصل إلى 40 مليون متر مكعب.

وأشار إلى أن شركة القناة للموانئ تقوم بتنفيذ تكريك وتطوير بحيرة البردويل بحجم أعمال يصل الى 36.5 مليون متر مكعب.

كما تقوم «القناة» بأعمال التطهير وإزالة الاختناقات فى بعض المناطق بطول نهر النيل من الدلتا وحتى أسوان لمنع شحط الوحدات والنقل النهرى، وتتركز فى تكريك المنطقة من «الصف وحتى القناطر» بحجم يصل إلى 500 ألف متر مكعب، وذلك من الكيلو 885 وحتى 953 ، وبلغت نسبة التنفيذ %87.

كما تنفذ مشروعا من نزلة العوامر الى بنى مزار وذلك بحجم يصل إلى مليون متر مكعب، وذلك من الكيلو 615 حتى 750 بنسبة تنفيذ %70.

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع من بنى مزار وحتى الصف بحجم أعمال يصل إلى 600 ألف متر مكعب من الكيلو 750 حتى 885، بحجم تكريك المجرى الملاحى بنهر النيل للوصول للمناسيب المطلوبة.

كما أنه جارٍ تنفيذ مشروع تكريك وتطوير خليج نفيشه بحجم تكريك 300 ألف متر مكعب بقيمة تصل إلى 21 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من مشروع الأعمال المدنية لرصيف ميناء رأس جرجوب بالتدبيش بطول 500 متر فى مرسى مطروح، بتكلفة تصل إلى 451 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال التكريك بميناء رأس جرجوب بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

وأنهت شركة القناة للموانئ، عدة مشروعات أهمها تعميق المرحلة الأولى من رصيف 96 بميناء الدخيلة لصالح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إضافة إلى مشروع إعادة كفاءة بحيرة المنزلة – مرحلة أولى، ومشروع أحواض الاستزراع السمكى بقناة السويس – مرحلة أولى – فضلا عن مشروع إنشاء أكتاف الكوبرى العائم ببورسعيد “- كوبرى النصر – وإنشاء الكوبرى العائم بالقنطرة، ومشروع إنشاء الكوبرى العائم بسرابيوم.

وتعد شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، أحد الكيانات التابعة لهيئة قناة السويس المتخصصة فى دراسة وتنفيذ الأعمال البحرية والمشروعات الإنشائية والمدنية الكبرى، وتأسست الشركة عام 1965 تحت اسم شركة القناة لأعمال الموانئ.