«القناة للموانئ» تحقق إيرادات بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022

حققت شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، إجمالي إيرادات بلغ 8.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 4.50 مليار جنيه للعام المالي الماضي. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، اليوم الثلاثاء؛ لاعتماد ميزانية العام المالي 2022/2021.

قال المهندس أشرف أنور عبد الغني، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مجمل ربح نشاط الشركة سجل 732 مليون جنيه، مقابل 408 ملايين جنيه للعام المالي الماضي، محققًا صافي ربح النشاط 644 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 2.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2020.

وترأّس الجمعية الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي المالية والتخطيط ومركز معلومات القطاع العام.

أثناء انعقاد الجمعية العمومية

ووجه عبد الغني الشكر إلى رئيس هيئة قناة السويس وجميع العاملين بالشركة على جهدهم الذي أثمر عن تلك النتائج، مطالبًا بمزيد من العمل والاجتهاد.

يُذكر أن “القناة للموانئ” تقوم بتنفيذ المشروعات القومية الأخرى، ومنها تكريك بحيرة البردويل، ليصل إلى 500 ألف متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى قرابة 66 مليون جنيه، وتم نقل 3 كراكات للبحيرة للوصول لمنسوب 5 أمتار تحت سطح الماء.

كما يتم تنفيذ مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة جسور أحواض الترسيب المواجهة للبحيرات المرة الصغرى، وإعادة تأهيل الأحواض لاستيعاب الكميات الناتجة عن أعمال ضخ الكراكات.