القناة للموانئ تتعاقد مع تحالف قاصد – أوراسكوم

أمانى العزازي:



تعاقدت شركة القناة لأعمال الموانئ مع تحالف “قاصد خير- أوراسكوم للإنشاءات”؛ لمساعدتها فى إنجاز الرصيف البحرى فى شرق بورسعيد بطول 500 متر، والمقرر الانتهاء منه آخر 2017؛ تمهيدًا لبدء العمل بالساحات الخلفية للأرصفة لتسليم المشروع كاملًا منتصف يونيو 2018.



قال سعيد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير، إن التعاقد جاء بهدف إنجاز المشروع، مشيرًا إلى أن شركته انتهت فعليًّا من إنشاء الرصيف البحرى الذى تعاقدت عليه بطول 500 متر، وجارٍ إنهاء إجراءات تسليم الرصيف للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ الأعمال.



ولفت إلى أن الشركات العاملة فى المشروع، والبالغ عددها 10 شركات تنتظر موعد طرح الساحات الخلفية الملحقة بالأرصفة، والتى تمثل باقى أعمال المرحلة الأولى، حيث لم يتحدد موعد البدء فى بناء الساحات حتى الآن؛ انتظارًا للمواصفات التى يطلبها مشغلو الأرصفة الذين ستتعاقد معهم الهيئة الاقتصادية لتشغيلها، والتى بدأت التفاوض مع شركة موانئ سنغافورة.



من ناحية أخرى طالب رئيس شركة «قاصد خير» وزارة الإسكان بسرعة تفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعويضات الذى أقرّه مجلس النواب وإبلاغ الشركات بالإجراءات الإدارية المتَّبعة لصرف التعويضات، مشيرًا إلى أن قيمة التعويضات المقدرة لشركته تتجاوز 150 مليون جنيه؛ وذلك لتخفيف حجم الخسائر الناتجة عن ارتفاع مستلزمات البناء خلال الفترة الماضية، وبعد إبرام الشركات العاملة فى المشروع تعاقداتها مع الهيئة الهندسية منذ قرابة العامين.



ومعدلات الإنجاز بمشروع إنشاء الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، تجاوزت نسبة %84، وفقًا لتصريحات مصدر مسئول بالمشروع، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ 2000 متر أرصفة بحريه سيتم تسليمها بصفة مبدئية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ الأعمال نهاية أكتوبر الحالى، فيما يتم الانتهاء من تنفيذ الـ3 كيلومترات الباقية من أرصفة المرحلة الأولى ديسمبر المقبل.



وبدأت شركتا قاصد خير والمقاولون العرب تنفيذ المبانى الإدارية والإنشاءات الخاصة برصيف القوات البحرية الجديد (القاعدة البحرية جنوب موقع محطة شركة قناة السويس للحاويات)، بنسبة تنفيذ %5، وبتكلفة 3 مليارات جنيه، وتتولى شركة المنشآت المعدنية وشركة أبناء حسن علام أعمال تنفيذ الرصيف.



وأكد المهندس عماد يونان، مدير موقع شركة أوراسكوم للمقاولات، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الرصيف البحرى بطول 500 متر، ولم يتم البدء بعدُ فى الأعمال الخاصة بإنشاء الساحات؛ انتظارًا لشروط المستثمرين مشغلى الأرصفة، مشيرا إلى استعداد شركته للمشاركة فى تنفيذ الساحات حال طرحها على شركات المقاولات الوطنية العاملة فى تنفيذ الأرصفة.



وقال إن هذه الأعمال ستتحدد نوعها ما إذا كانت خرسانية أو ترابية، وفقًا لطلبات المستثمرين، كما كشف عن تعاقد شركته مع القناة لأعمال الموانئ؛ لمشاركتها فى إنهاء أعمال إنشاءات رصيفها البحرى، نظرًا لتعثرها فى إنشائه.



وأضاف يونان أن شركات المقاولات الوطنية العاملة فى المشروع تنتظر بدء طرح الهيئة الهندسية أعمال تنفيذ الساحات الخلفية الملحقة، وكذلك طرح أعمال المرحلة الثانية من المشروع التى تتضمن إنشاء 10 أرصفة جديدة، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منتصف يونيو المقبل، والتى تشمل أعمال الساحات والتكريك بالمجرى المائى أمام الأرصفة.



من ناحية أخرى أكد اللواء مهندس أشرف وجيه، مدير المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية، وصول نسبة التنفيذ بشبكة الطرق بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد إلى %52، مشيرًا إلى أنه من المزمع الانتهاء منها قبل يونيو 2018.



فيما كشف مرقص ميلاد، مدير موقع مشروع أنفاق بورسعيد، أن معدلات الإنجاز تجاوزت %65، حيث تم الانتهاء من تشطيبات أعمال الكهرباء والتهوية والصرف داخل جسم النفق، وسوف تنتهى أعمال الحفر يناير المقبل، لتبدأ بعدها أعمال المداخل والمخارج.