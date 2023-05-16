«القناة للموانئ» تتعاقد على تكريك بحيرة إدكو بكميات 45 مليون م3

كشف مصدر مسئول بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، عن التعاقد مع الجهات المعنية على العمل بتكريك بحيرة إدكو والتي تقع في محيط محافظة البحيرة، ضمن مشروع تطوير البحيرات المصرية.

وأوضح أنه من المقرر البدء في تنفيذ المشروع خلال العام الجاري، متوقعا أن تصل الكميات التي سيتم تكريكها إلى نحو 45 مليون متر مكعب، معتبرا التعاقد من أهم العقود التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة وبكميات ضخمة – على حد وصفه – ويستهدف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الوصول الى منسوب 1.7 متر.

وتقع مساحة بحيرة إدكو 14400 فدان، وتبلغ المساحة المستهدفة بأعمال التطهير 9697.2 فدان.

وأشار ” المصدر ” إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تكريك بحيرة المنزلة خلال العام الجاري وذلك بمراحلة المختلفة، خاصة الثالثة والرابعة، حيث تم الانتهاء العام الماضي من المرحلتين الاولى والثانية.

وذكر ” المصدر ” أن المرحلة الثالثة سيتم الانتهاء منها خلال يونيه المقبل، وذلك بتكلفة تصل الى 4.5 مليار جنيه، وذلك بكميات تصل الى 76 مليون متر مكعب للوصول بمنسوب 1.7 متر.

أما المرحلة الرابعة فمن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري أيضا، وذلك بكميات تصل الى 18 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل الى قرابة مليار جنيه للوص بنفس المنسوب 1.7 متر.

يذكر أن شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى تعد إحدى شركات هيئة قناة السويس المتخصصة فى دراسة وتنفيذ الأعمال البحرية والمشروعات الإنشائية والمدنية الكبرى، وتأسست الشركة عام 1965 تحت اسم شركة القناة لأعمال الموانئ، وفى عام 1988 تم تغيير اسم الشركة ليصبح شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى وامتدت وتنوعت نشاطات الشركة فى مصر والخارج وقامت الشركة بالتعاون مع بعض الشركات الأجنبية فى تنفيذ المشروعات فى بورسعيد ودمياط.