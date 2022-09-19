«القناة للكهرباء» تستثمر 80 مليون جنيه في تركيب 41.1 ألف عداد ذكي

انتهت شركة القناة لتوزيع الكهرباء من تنفيذ حزمة مشروعات بتكلفة استثمارية تقارب 80 مليون جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين فى نطاق الأماكن والمحافظات التابعة لها.

وتضم شركة القناة لتوزيع الكهرباء حوالى 380 مركزا وقرية وتشمل قطاعات كل من الإسماعيلية، السويس، بوسعيد، شمال وجنوب ووسط الشرقية،شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، والمدن الجديدة، ويبلغ عدد المشتركين بالمراكز والمحافظات التابعة حوالى 4.8 مليون مشترك.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، لـ«المال» أن الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات تم ضخها فى المدن السياحية وأبرزها شرم الشيخ فى إطار الاستعدادات لعقد قمة المناخ بشرم الشيخ “COP27”.

وأوضحت المصادر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت بعدد من الإجراءات فى إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أبرزها تدشين عدد من محطات المحولات لربط كل المدينة بالشبكة القومية وتغذيتها بأكثر من بديل منع حدوث أى أعطال بأى شكل من الأشكال.

وقامت القناة بتوقيع جميع مكونات الشبكة الكهربية بالإحداثيات الجغرافية على برنامج نظم المعلومات الجغرافية الحديث، والعمل على الربط المكانى على الخرائط الجغرافية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية فى أربع محافظات وهم بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، الإسماعيلية، وتم توقيع المناطق واليوميات التجارية على الخرائط الجغرافية لقطاعى البحر الأحمر والمدن الجديدة.

فى السياق ذاته علمت «المال» أن شركة القناة للكهرباء انتهت من تركيب حوالى 175 ألف عداد فى الفترة منذ نهاية 2020، وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر الجارى لصالح المستهلكين المتقدمين بطلبات التحول من الممارسة إلى العداد الكودي.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة أطلقت خدمة لصالح المشتركين المخالفين لقواعد البناء بإمكانية التحول من عدم المخالفة إلى تركيب عدادات كودية تسمح من خلالها بتوصيل التيار الكهربائى بشكل قانونى لصالح المستهلك عبر العداد بدلاً من نظام الممارسة الذى يحدد رسوم شهرية يقوم المستهلك بتسديدها للكهرباء مقابل الاستهلاك.

وتلقت شركة القناة لتوزيع الكهرباء إجمالى عدد طلبات مقدمة على المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء بلغ حوالى 363 ألف طلب تشمل تركيب عدادات للمخالفيين وغير المخالفين.

كما نجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى 41.1 ألف عداد ذكى حتى نهاية الشهر الماضى فى نطاق هندستى وسط العاشر من رمضان وشرق العاشر من رمضان القديمة، ويتم تطبيق منظومة العدادات الذكية بها على مستوى الشركة.

وأوضحت أن العداد الذكى هو أكثر حداثة من العداد مسبوق الدفع، ويتيح شحنه من خلال الموبايل، أو أى كارت atm»» وهذا العداد مبرمج للحفاظ على أجهزة الكهرباء من أى ضرر بسبب ارتفاع أو انخفاض التيار الكهربائى بشكل مفاجئ، مما يساهم فى إيجاد آلية للمواطن للتحكم فى استهلاكه، ليعمل على تقليل فاتورته بقدر الإمكان.