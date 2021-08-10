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«القناة للسكر» تخطط لاستصلاح 45 ألف فدان بتكلفة 2.25 مليار جنيه

يصل إنتاج المشروع إلى 950 ألف طن سكر أبيض
المال - خاص 9:03 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 9:03 ص, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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تخطط شركة القناة للسكر لاستصلاح 45 ألف فدان فى غرب المنيا وزراعتها ببنجر السكر بتكلفة 2.25 مليار جنيه استعدادا لموسم الإنتاج المقبل فى مصنعها الجديد.

وأوضح إسلام سالم الرئيس التنفيذى للشركة – فى تصريحات لـ «المال» – أن تكلفة تجهيز التربة والأرض فقط تصل إلى 2.25 مليار جنيه ترتفع إلى 5 مليارات مع احتساب تجهيزات توليد الكهرباء والبنية التحتية للمشروع.

وأشار إلى أن الإنفاق الاستثمارى لشركته بلغ 5 مليارات جنيه فى إنشاء مصنع السكر، وجار إجراء التجارب التشغيلية لجميع معداته تمهيدا لدخول حيز الإنتاج الفعلى الموسم المقبل.

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واضطرت «القناة» إلى توزيع عقود بنجر السكر التى أبرمتها مع المزارعين قبل بداية الموسم الحالى على 5 شركات أخرى لإنتاج السكر لتأخر بدء الإنتاج فى مصانعها الجديدة بمحافظة المنيا، الذى كان مقررا فى مايو الماضي نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وتقييد حركة السفر، التى تسبب فى تأخر قدوم الخبراء الأجانب لإجراء التجارب التشغيلية لمعدات المصنع الجديد.

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تجدر الإشارة إلى أن القناة للسكر تأسست بمساهمة من مجموعة شركات جمال الغرير –الإماراتية، وشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وشركة «موربان إنرجى ليمتد» الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر فى العالم على مساحة 240 فدانا.

ويصل إنتاج المشروع إلى 950 ألف طن سكر أبيض عالى الجودة يعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالكامل لتكون أول سلعة إستراتيجية تحقق مصر بها الاكتفاء الذاتى، وكذلك تنتج الشركة منتجات ثانوية تدر عائد دولارى على الدولة بجانب استصلاح واستزراع 181 ألف فدان .

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بقلم المال - خاص

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