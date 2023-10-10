«القناة للسكر» تحصد المركزين الأول والثاني في المبادرة الوطنية لمشروعات الزراعة الذكية

حققت شركة القناة للسكر فوزًا كبيرًا بحصولها على المركزين الأول والثاني، في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وبهذا الفوز، تمثل شركة القناة للسكر، محافظة المنيا التي تحتضن مشروعات الشركة ومصنعها بمدينة ملوي.

جاء ذلك في في إطار المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة في المبادرة.

وقام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكريم شركة القناة للسكر عقب حصولها على المركز الأول كسفير لمحافظة المنيا بمشروع الزراعة الذكية.

كما حصلت الشركة على المركز الثانى بمشروعها الخاص بتجفيف لب البنجر باستخدام الشمس.

جاء ذلك في إطار المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور المهندس محمد عدلى رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، نائبًا عن الرئيس التنفيذى، والمهندس ياسر سعيد رئيس قطاع التنمية المستدامة، والمهندس أحمد الغيطانى رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي.

وأعرب المهندس محمد عدلي، عن سعادته بحصول الشركة على الجائزتين، مؤكدًا أنهما نتاج مجهود جميع العاملين بالشركة، وثمرة لسياسات التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر الدوار، التى تعطيها الشركة أولوية قصوى.

وتعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وتعد شركة القناة للسكر مشروع صناعي زراعي متكامل، يتضمن استصلاح وزراعة 181 ألف فدان، مما يجعله أكبر مشروع زراعي في مصر منذ عام 1952.

كما يتضمن المشروع بناء وتشغيل أكبر مصنع لمعالجة البنجر وإنتاج السكر في العالم، بطاقة إنتاجية سنوية 900 ألف طن من السكر الأبيض الممتاز.

وتبلغ استثمارات المشروع الإجمالية، مليار دولار أمريكي. ويساهم في المشروع المجموعة الإماراتية جمال الغرير، التي تمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرات في صناعة وتجارة وسلاسل توريد السكر، و “الأهلي كابيتال” القابضة، الذراع المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، مع صندوق استثماري مقره دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت شركة القناة للسكر قد أنشئت سنة 2018 في مصر. ويقع المقر الرئيسي للشركة بمدينة القاهرة، ومصنعها بمدينة ملوي بمحافظة المنيا. ويضم المصنع أكبر صومعة لتخزين السكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ نحو 417 ألف طن.