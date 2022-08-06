القناة للسكر تحدد 1000 جنيه لسعر طن البنجر خلال موسم 2022–2023

كشف مصدر مسئول بشركة القناة للسكر عن تحديد سعر استقبال كميات البنجر للموسم 2022 – 2023 والذي اعتبرته الموسم الأضخم في تاريخها.

وأضاف المصدر أنه تقرر زيادة سعر طن البنجر ليصل السعر الأساسي إلى 600 جنيه، بالإضافة إلى 75 جنيها علاوة استثنائية، و125 جنيها كعلاوة استثنائية إضافية، ليصل سعر طن بنجر السكر بالشركة درجة 16% عند 800 جنيه.

وأوضح أنه تم رفع بند السكر إلى 40 جنيها بدلا من 25 جنيها، بالإضافة إلى زيادة علاوة التبكير إلى 180 جنيها للطن تتدرج على مدار موسم التوريد، علاوة على نظافة تصل إلى 20 جنيها للطن تتدرج حسب درجة النظافة، ليصل ثمن طن البنجر لاكثر من ألف جنيه.

وأشار مسؤول الشركة إلى أن هناك مميزات أخرى أتاحتها الشركة للموسم الحالي، بأن يتم صرف التقاوي مجانا لجميع العروات، كما يتم صرف مبيد لمكافحة دودة ورق القطن لعروة أغسطس مجانا، بالإضافة لصرف 70 جنيها للفدان للعروة المتأخرة لمكافحة خنفساء البنجر، وتوفير أفضل المبيدات والمغيات بالأجل.

كما تتحمل الشركة تكاليف النقل من جميع المحافظات، بالإضافة إلى صرف 100 جنيه للفدان في حالة أن تكون المساحة المنزرعة أكثر من 20 فدانا بكميات تصل 20 طنا للفدان يتم توريدها.

وبدأت شركة القناة للسكر المملوكة بنسبة حاكمة لمجموعة شركات الغرير الإماراتية، خلال مايو الماضي عمليات تشغيل أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم، وذلك بمركز ملوي في محافظة المنيا باستثمارات تصل لنحو 400 مليون دولار، حيث تم بدء تشغيل الخط الأول والثاني للمصنع بطاقة إنتاجية 18 ألف طن سكر يومياً تمهيداً للوصول للطاقات الإنتاجية القصوى والبالغ قدراتها نحو مليون طن سنوياً خلال العام المقبل 2023، ومقرر أنه فور الوصول للطاقات القصوى ستساهم الشركة إيجاباً في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100% بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تقوم بشكل رئيسي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية .

وتأسست شركة القناة للسكر بمساهمة من مجموعة شركات جمال الغرير –الإماراتية، وشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وشركة موربان إنرجى ليمتد الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر فى العالم على مساحة 240 فدانا، إلى جانب استصلاح واستزراع 181 ألف فدان باستثمارات إجمالية للمشروع تقدر قيمتها بنحو مليار دولار .

كما ان المصنع يضم أكبر صومعة لتخزين السكر في العالم بطاقة تخزينية تبلغ نحو 417 ألف طن، مشيراً إلى أن المشروع ساهم بشكل كبير في توفير 1500 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة الى العمال المباشرة والتي تصل الى نحو 50 ألف من المزارعين والعمالة غير المباشرة .