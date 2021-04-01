«القناة للسكر» تبدأ تشغيل مصنعها في غرب المنيا مايو المقبل

كشف إسلام سلام، رئيس شركة القناة للسكر ، أن التعاون مع شركة اتصالات مصر يعود إلي عامين عند استلام الشركة قطع أرض علي مساحة 181 ألف فدان في صحراء غرب المنيا لإقامة مصنع لإنتاج السكر من محصول البنجر.

وقال سلام إن القناة للسكر طلبت من اتصالات خلال 2018 بناء البنية التحتية التكنولوجية وتوريد أنظمة الاتصالات للمصنع الجديد، لافتا إلي أن بروتوكول التعاون مع اتصالات مصر سيتيح للمزارعين استلام المستحقات المالية خلال 7 أيام من وقت توريد المحصول.

ورأي أن تلك الخطوة من شأنها تخفيف العبء الاقتصادي علي المزارعين وتنشيط الزراعة التعاقدية، مشيرا إلي أن حجم استثمارات المشروع تصل إلي 17 مليار جنيه ممولة بواقع 30% من المساهمين و70% تمويلات مصرفية من مؤسسات محلية ودولية.

وكشف أنه من المقرر بدء تشغيل المصنع في مايو المقبل والوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوي خلال عامين، منوها أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلي 17% كما أن 35% من السكان يعملون في القطاع الزراعي.

وقال حازم متولي، رئيس شركة اتصالات مصر، إن شركته تستهدف التركيز علي جميع الخدمات الرقمية التي تساعد علي تمكين المستخدمين في إطار توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي مما ينعكس بالإيجاب علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشار إلى أن شركة القناة للسكر هي عميل استراتيجي بالنسبة للاتصالات، ومن المقرر إطلاق حزمة خدمات قيمة مضافة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأعلنت كل من شركة القناة للسكر – أكبر مشروع زراعي صناعي متكامل للقطاع الخاص منذ عام 1950ـ، وشركة اتصالات مصر – المشغل الرقمي المتكامل لخدمات الاتصالات-، عن أول شراكة استراتيجية في القطاع الزراعي من خلال توقيع اتفاقية تعاون بينهما، وذلك بهدف تقديم مجموعة من أفضل الخدمات الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني التي تساعد المزارعين المتعاقدين مع شركة القناة للسكر للحصول على جميع مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر مقابل محصول البنجر الذي يوردونه للشركة.

وتتوافق شروط ومبادئ الاتفاقية مع مساعي وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي في التعاملات المالية بما يعزز من تعميم مفهوم الشمول المالي بالشكل الذي يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، إذ تعمل الاتفاقية على توفير حلول تمويلية رقمية للفئات التي يصعب عليها الوصول إلى المؤسسات المصرفية، وتتخذ القناة للسكر تلك الخطوة من منطلق حرصها على تيسير تعاملاتها المالية مع المزارعين المتعاقدين معها.

يتضمن بروتوكول التعاون منح المزارعين المتعاقدين مع شركة القناة للسكر خطوط اتصالات وإنشاء محافظ مالية لكافة المشتركين، وسيتم إرسال رسائل نصية لكل مزارع بمواعيد صرف مستحقاته المالية ليتوجه إلى أي فرع من فروع اتصالات مصر المنتشرة في كافة مدن وقرى ونجوع الجمهورية ليستلم هذه المستحقات في الوقت المحدد بكل سهولة، كما تقوم شركة اتصالات مصر بإنشاء فرع لها داخل مصنع شركة القناة للسكر للتسهيل على المزارعين في سحب وإيداع أموالهم على محفظة اتصالات كاش.