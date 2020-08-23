«القناة للرباط» تضيف توصيل أطقم الحجر الصحى وتطهير السفن والتنظيف لقائمة خدماتها

أضافت شركة القناة للرباط وأنوار السفن إحدى الشركات التابعه لهيئة قناة السويس أنشطة توصيل طواقم أطباء الحجر الصحى إلى أماكن انتظار السفن العابرة للقناة لإجراء الكشف الطبى على البحارة وتطهير وتعقيم السفن وتنظيف المسطح المائى لقائمة الخدمات التى تقدمها.

صرح بذلك المهندس طارق الجرايحى رئيس مجلس إدارة القناة للرباط، مشيرا إلى نجاح شركته فى استغلال محنة كورونا وتحويلها إلى فرصة لدعم إيراداتها وتعويض التراجع الناتج بسبب تأثيرات الجائحة السلبية على معدلات حركة التجارة العالمية وانخفاض سعر العملة وتراجع أسعار الوقود .

وقال الجرايحى إن الجائحة لم تؤثر على النشاط الرئيسى للشركة المتمثل فى خدمة السفن العابرة للمجرى الملاحى للقناة واستمرارها فى تقديم خدمات الرباط والأنوار بسبب ثبات معدلات عبور السفن.

وتابع أن التاثير السلبى تمثل فى تحمل شركته مزيد من النفقات بسبب تكاليف تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات والقفازات والبدل الواقية وتقديم خدمات العلاج والوقاية بالمجان من خلال المركز الطبى للرباط

ولفت إلى أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها اللجنة الدائمة لإدارة المخاطر وحسابها لتأثيرات احتمالات نقص أعداد السفن وارتفاع قيمة الدولار نجحت فى تقليل الخسائر

وأشار إلى استحداث أنشطة جديدة دعمت الإيرادات وذلك بتسخير إمكانياتها المتاحة وتوفير المواد المعتمده للتطهير بمعرفة المركز الطبى التابع للشركة واستمرارها فى تقديم خدمات جديده مثل تطهير وتعقيم السفن والوحدات البحرية .

وقال إن رفع كفاءة النظام الإدارى يأتى فى إطار خطة الشركه للحصول على شهادة الأيزو فى مجالات السلامة والصحه المهنية والجودة الشاملة وإدارة البيئة.

وتوقع ارتفاع مؤشرات نتائج الأعمال خلال العام المالى الماضي2019 _2020 بالرغم من تفشى جائحة كورونا وتداعياتها على أنشطة النقل والملاحة

15 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروع سيفونات لمدينة الإسماعيلية الجديدة

ولفت إلى أن الشركه رفعت رأسمالها المصدر من 160 مليون جنية إلى 250 مليون جنيه، حيث تستهدف تحقيق حجم أعمال بقيمة 920 مليون جنيه خلال العام المالى 2020 _2021.

وقال رئيس شركة الرباط إنها تعتزم تنفيذ سيفونات لتوصيل المياه والكهرباء لمدينة الإسماعيلية الجديدة بالكيلو 704 بتكلفه استثماريه 15 مليون جنيه.

18.5 مليون جنيه استثمارات جديدة لدعم أسطول النقل و55 مليون جنيه إيرادات الشراكة مع «التمساح» بالسفينة «أمان»

وحول الخطة الاستثمارية الجديدة أشار الجرايحى إلى أن الخطه تتضمن تطوير أسطول الشركة من وسائل النقل وتدعيم الورش بمعدات وقطع غيار جديده باجمالى 18.5 مليون جنيه تشمل استقدام 2 قاطرة لوتس بتكلفه 13 مليون جنيه وونش موبايل كرين بتكلفه 5 ملايين جنيه وتطوير ورش الشركة ببورتوفيق وتدعيمها بونش موبيل كرين وكشافات للرباط وأجهزة بتكلفه مليون و850 الف جنيه وتشييد مبنى إدارى للورش ببورفؤاد بتكلفه 4 ملايين جنيه واستكمال منظومة وسائل النقل .

وكشف عن قيام الشركة بتقييم موقف استثماراتها فى الشركات الأخرى التى تساهم فيها والذى يكون مرهونا بحجم ماتحققه هذه الشراكة من عوائد وإيرادات تصب فى الموازنة العامة لافتا إلى أن شركته تساهم فى الوطنية للأمن الغذائى والترسانة النيلية وقناة السويس للحاويات .

ولفت إلى نجاح الشراكة مع شركة التمساح فى تشغيل السفينة أمان وتجديد التعاقد مع شركة بتروبل للعمل فى حقل ظهر وحقول البترول بالبحر الأحمر.

وقال إنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع ميكنة بتكلفه 6 ملايين جنيه بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وشركاتها الشقيقه بهدف تحسين وسائل الإتصال بين الشركات التابعة للهيئة وضبط منظومة النظام الإدارى

وحول خطة تطوير المركز الطبى، قال «بدأنا فى تطوير المركز وتم الإنتهاء من من تطوير جناح العمليات وغرف الإقامه بتكلفه 21 مليون جنية وتطوير وحدة العناية المركزة والطوارئ بتكلفه 9 ملايين جنيه تمهيدا لإنضمام المركز لمظلة التأمين الصحى الشامل وإعتماده من هيئة الرقابه والجودة وتأهيله لخدمة جميع المنتفعين بالمنظومه وفقا لاشتراطات وزارة الصحة»، مشيرا إلى موافقة الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس على دعم المركز الطبى للشركه بمساحات إضافيه تتجاوز 1200 متر مربع لإنشاء العيادات الخارجية.

وتم تأسيس شركة القناة للرباط وأنوار السفن فى يناير 1862 برأسمال مليون جنيه مصرى وتعمل فى نشاط تزويد السفن العابره للقناه بلنشات الرباط وكشافات الإناره وتحقق عوائد دولارية تساهم فى زيادة الدخل القومى.