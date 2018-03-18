القناة للحبال تنفذ مشروعين بالشراكة مع القطاع الخاص للمرة الأولى

المال ـ خاص:تعتزم «القناة للحبال»-إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس-مشاركة القطاع الخاص، لإقامة مشروعين على مساحة 52 ألف متر مربع، باستثمارات 780 مليون جنيه، فى سابقة تعد الأولى من نوعها.قال علاء يونس، رئيس مجلس إدارة الشكرة، إنها انتهت من دراسة المشروعين، وإعداد مذكرة التفاهم،

المال ـ خاص:



تعتزم «القناة للحبال»-إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس-مشاركة القطاع الخاص، لإقامة مشروعين على مساحة 52 ألف متر مربع، باستثمارات 780 مليون جنيه، فى سابقة تعد الأولى من نوعها.



قال علاء يونس، رئيس مجلس إدارة الشكرة، إنها انتهت من دراسة المشروعين، وإعداد مذكرة التفاهم، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة هيئة قناة السويس لاستصدار الموافقات.



أضاف أن المشروع الأول منطقة لوجيستية، داخل ميناء غرب بورسعيد، لتداول وتخزين الصب الجاف، والسائل، باستثمارات 530 مليون جنيه، بمشاركة شركات «ريلانس لوجستيك»، وطيبة للحديد والصلب، والمجموعة العربية للخدمات المتكاملة، والدلتا للمطاحن وصوامع الغلال.



أوضح أن شركة قناة السويس للصناعات الغذائية تأسست لإقامة المشروع الثانى مطاحن بموقع الشركة بالرسوة، على مساحة 18.5 ألف متر مربع، باستثمارات 250 مليون جنيه، لمزاولة نشاط المطاحن.



تابع أن مشاركة القناه للحبال تقتصر على الشراكة بأرض المشروعين، فيما تتحمل الشركات الخاصة التكلفة الاستثمارية، وتتحدد نسب المساهمة فى تأسيس الشركتين بعد الموافقة النهائية عليها.



أوضح يونس أن فرص العمل المباشره، التى يحققها المشروعين لن تقل عن 100 عامل، تمثل %17 من قوة العمل الفعلية بالشركة، لتخفف من الأعباء على موازنة الأجور بعد ارتفاعها، ما يؤدى إلى تحسن معدلات النشاط الأساسى للشركه فى تصنيع الحبال، والأجولة، والشبك.



قال إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تتجه إلى نقل الأنشطة غير المرتبطة بعمل بميناء غرب بورسعيد لخارج حدوده، وتوفير أماكن بديله لها، وإعادة تدوير الأراضى لصالح الاستثمارات البحرية.



أشار إلى التعاقد مع «شركة ليونارد» الإيطالية، لتوريد خط إنتاج جديد، بطاقة إنتاجية 7 أطنان خيوط يوميًا، بقيمة 1.9 مليون يورو، ومن المقرر دخولها الخدمة نهاية العام الحالى.



أكد أن التعاقد مع شركة (روبلن ) الدانماركية لتوريد 8 ماكينات تويستر «زوى الخيوط»، والمقرر دخولهم الخدمه نهاية الشهر الحالى، وبصدد فتح مظاريف مناقصة أعلن عنها لشراء ماكينة تصنيع الحبال، بمقاسات معينة لتحسين جودة الإنتاج.



أوضح أنه نجح فى تقليل خسائر شركته بنسبة %20 خلال العام المالى 2016/2017، مقارنة بالعام المالى الذى سبقه، كما ارتفعت معدلات الإنتاج بنسبة %68 حتى فبراير 2018، بنفس الفترة من العام السابق له.



ذكر أن مبيعات شركته ارتفعت بنسبة %78 خلال العام المالى الماضى، مقارنة بما تم تحقيقه العام المالى السابق، بينما ارتفعت مؤشرات المبيعات بنسبة %89 منذ بداية العام المالى الجارى، حتى نهاية الشهر الماضى، مقارنة بالعام المالى 2016/2017، ارتفعت معدلات التحصيل من العملاء بنسبة %89.



قال إن حجم صادرات الشركة ارتفع بنسبة %96 خلال العام الجارى، مقارنة بالعام السابق، بعد التوسع فى إنتاج الحبال البلاستيكية، وتصديرها بعد أن ظل لأعوام كثيرة قاصرًا على الحبال من المنتجات الطبيعية.

أكد أن معدلات التصدير تجاوزت 7 ملايين جنيه حتى فبراير الماضى، لافتًا إلى أن الاهتمام بالعمليات التسويقية والعمل على تحديث موقع الشركة الإلكترونى، بالتنسيق مع إدارة الاتصالات بهيئة قناة السويس لعب دوراً محورياً فى العمليات التصديرية.



أضاف أن الشركة لديها تعاقدات جديده للتصدير لأسواق السعودية، والأردن، وبلجيكا، واليونان، والعراق، وموريتانيا، ولبنان، وفلسطين، وتعاقدات مع وزارة الداخليه لإنتاج 100 حبل إعدام، بمواصفات خاصة، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلية، من شبك تدريب القوات المسلحة، والشرطة.

قال إن الشركة بصدد دراسة استيراد خيوط جاهزه، بقوة شد معينة، وتحويلها إلى حبال، لتلبية احتياجات هيئة قناة السويس، وشركات البترول، بعد التواصل مع الشركات المصنعة لهذه الخيوط، والحصول على أسعار التوريد، للمفاضلة بينها، الأمر الذى يؤدى إلى التوقف عن استيراد الحبال بقوة شد، واستطالة، لا تتوافر فى منتجاتنا، وبعد استقدام الماكينات الجديدة، وتطوير معدات الإنتاج، يمكن تصنيعها لتلبية احتياجات السوق الداخلية.

وفى نهاية الحديث، أشار يونس إلى أن شركته تسعى لزيادة الاعتماد على نظام البيع بالأجل، بعد التأكد من الحصول على الضمانات المالية، والائتمانية اللازمة للحفاظ على حقوقها المالية من الضياع.

يذكر أن شركة القناه للحبال أنشأت 1963، وتقوم بإنتاج الحبال المزدوجة، من البولى بروبلين، والبولى إيثيلين، وفى 1984، أنشأت خطوط جديدة لإنتاج حبال المانيلا، والسيزال، ويقع المقر الرئيسى للشركة داخل الدائره الجمركية، بميناء بورسعيد الغربى، ويضم الإدارة، والمصانع تشمل مصنع الحبال، ومصنع الأجولة اللينو، والمنسوجة، فضلًا عن موقعها بمنطقة الرسوة، أول طريق بورسعيد الإسماعيلية الذى يحوى ماكينة الفايكنج، أضخم ماكينات بالشرق الأوسط فى مجال إنتاج الضفائر الخاصة بالناقلات والسفن العملاقة.