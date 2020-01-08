«القناة للحبال» تتحالف مع «يونى جرين- الوطنية لسلاسل الإمداد»

نسب الشراكة تتوزع بواقع %30 لشركته، و %70 للتحالف.

تعتزم هيئة قناة السويس ممثلة فى شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية توقيع شراكة مع التحالف اللوجستى (يونى جرين – الوطنية لسلاسل الإمداد) للاستثمار لإدارة وإقامة محطة لتداول بضائع الصب الجاف باستثمارات 350 مليون جنيه.

علاء يونس: التعاقد يشمل إنشاء شركة وجارى إنهاء التراخيص فى قضية ممتدة منذ بداية عام 2018

وأكد المهندس علاء يونس، رئيس مجلس إدارة شركة القناه للحبال، أن نسب الشراكة تتوزع بواقع %30 لشركته، و %70 للتحالف.

وأشار إلى موافقة مجلس إدارة هيئة قناة السويس على مذكرة تفاهم تقضى بإنشاء الشركة الوطنية للوجستيات بالشراكة لإدارة وتشغيل المشروع المزمع تنفيذه وتشغيله خلال عامين.

وقال إن م الصب الجاف يقام على مساحة 34 ألف متر مربع، تملكها شركة القناة للحبال داخل ميناء غرب بورسعيد، على أن تقوم بنقل معداتها ومنشآتها الإدارية ومبانيها ومخازنها المقامة على الأرض إلى موقع بديل بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد على مساحة 18.5 ألف متر مربع.

ولفت إلى بدء التنسيق مع التحالف لإعداد برنامج زمنى لبدء التنفيذ على الأرض، بعد الانتهاء من إجراءات استصدار التراخيص والموافقات الخاصة ببدء النشاط.

وكشف يونس عن انضمام شركته لمصاف الشركات الخاسرة خلال الأعوام الماضية، قائلاً إن المشروع الجديد يدعم الإيرادات عبر إضافة أنشطة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار خطة هيئة قناة السويس لإعادة هيكلة شركاتها التابعة، وتحويلها من الخسارة إلى الربحية.

ولفت إلى التعاقد مع إحدى الشركات الإيطالية لتحديث أهم خطوط الإنتاج بالشركة، ويتمثل فى إنتاج شعيرات تصنيع الحبال بتكلفة 1.8 مليون يورو، ومن المنتظر اختبار الخط الجديد من خلال لجنة هندسية خلال أغسطس القادم.

وأوضح أن تقليل الخسائر يرتبط أيضاً بتحديث مراحل الإنتاج والتعاقد على ماكينات حديثة لتقليل العوادم واستهلاك الكهرباء وتكاليف العمالة، بحيث يتم استخدام الفائض فى المشروع اللوجستى الجديد.