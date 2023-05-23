«القناة للتوكيلات»: نستهدف خدمة 1600 طرد ملاحي في العام المالي 2023-2024

تخطط “القناة للتوكيلات الملاحية” خدمة 1600 طرد خلال تنفيذ موازنة 2023/2024، بحسب تقرير الموازنة التقديرية الصادر اليوم للشركة.

وكشف تقرير شركة القناة الملاحية ، أن عدد الطرود المستهدفة تمثل زيادة قدرها 6.7% عن المتوقع في 2021/2022 ، وبزيادة عن المحقق الفعلي بنسبة 1% مقارنة بعام 2021/2022.

ويشار أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية هي شركة مساهمة مصرية بدأ نشاطها في 25 سبتمبر عام 1962، بناءًا على القرار بقانون رقم 129 لنفس السنة، على أن تتبع المؤسسة المصرية للنقل البحري.

أعمال الشركة “الأنشطة النوعية”

أعمال شركة النقل للتوكيلات الملاحية

تتمثل أعمال شركة القناة للتوكيلات الملاحية في 6 نشاطات مختلفة أولها الملاحة، ثم نشاط البحارة، والبضاعة، التخليص بالإضافة إلى نشاطي السياحة ونويبع.

يختص نشاط الملاحة بمباشرة الأعمال اللازمة لاستقبال السفن بموانيء منطقة القناة وخليج السويس وخليج العقبة والموانىء المصرية بالبحر الأحمر وإجراءات تمكين سفرها وعبورها قناة السويس.

بجانب مباشرة جميع الاجراءات الرسمية لهذه السفن مع المصالح والهيئات المختلفة وعمل الترتيبات اللازمة لعمليات تموين السفن بالأغذية والوقود والمياه العذبة وقطع الغيار والمهمات وعمليات الصيانة.

بينما يختص نشاط البحارة بخدمة بحارة السفن عن عمليات الرفت والتعيين وعمل كافة الإجراءات الخاصة بهذا النشاط مع الجهات الأمنية المختلفة وحجز تذاكر السفر لهم على الطائرات عند المغادرة، والصورة التالية توضح باقي الأنشطة واختصاصاتها.

باقي أنشطة شركة التوكيلات الملاحية

والجدير بالذكر أن رأس مال شركة القناة للتوكيلات الملاحية المرخص به يبلغ 400 مليون جنيه، بينما المصدر والمدفوع 200 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه فقط للسهم الواحد، وتساهم الشركة القابضة للنقل البحري والبري فيه بنسبة 91.7% ويساهم القطاع الخاص فيه بنسبة حوالي 8.3%.

المحور الثاني “تطوير الأنشطة المكملة”

نص المحور الثاني من خطة التطوير المستقبلية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية على الاهتمام بنشاط السياحة حيث يتم تزويد هذا القطاع بعدد من السيارات السياحية الجديدة لإمكان المنافسة مع الشركات السياحية الخاصة.

وأشار تقرير الشركة أنه سوف يتم زيادة عدد الأتوبيسات السياحية الحديثة خلال السنوات القادمة وبتمويل ذاتي ووفقًا لظروف السوق نظرُا للدخل المتوالد من هذا النشاط وذلك من خلال الخطط الاستثمارية السنوية للشركة، كذلك الاهتمام بنشاط السياحة الدينية “حج وعمرة” وكذا السياحة الداخلية طوال العام.

بالإضافة إلى الاهتمام بالنقل السياحي ووضع خطة للإصلاح والصيانة للسيارات واللنشات التي يمكن الاستفادة منها واستخدام حصيلة بيع السيارات واللنشات المستغنى عنها في اقتناء سيارات ولنشات جديدة تنفيذًا لسياسة الإحلال والتجديد.

وذلك لأداء أفضل خدمة لعملاء الشركة، بجانب الاهتمام بالتسويق لنشاط البحارة والتخليص كأنشطة مكملة للملاحة والبضاعة وكذلك العمل بمينائي السويس وسفاجا.