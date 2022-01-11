اقتصاد وأسواق

«القناة للتوكيلات» تلغي رحلاتها بخط نويبع – العقبة السبت والإثنين حتى نهاية يناير (مستند)

بسبب ضعف حجم الأعمال
السيد فؤاد 3:05 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 3:05 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” والوكيل الملاحي لشركة الجسر العربي للملاحة “، عن إلغاء الرحلات في الاتجاهين العقبة – نويبع – العقبة يومي السبت والإثنين كل أسبوع حتى نهاية يناير الجاري.

وأرجعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية هذا الإجراء إلى ضعف حركة سفر الشاحنات والركاب من الاتجاهين.

وأرجعت مصادر مطلعة إلى أن هذا الضعف يرجع إلى قرار وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني رقم 119 لسنة 2021 الذي يقضى بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية لتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة اعتبارا من الأول من يناير.

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وأطلقت الأردن المنصة الإلكترونية يوم 2 يناير 2022 لتسجيل الواردات من الدول التي تطبق برامج مماثلة ومن بينها مصر، وذلك للعديد من البنود الجمركية للسلع التي تحتاج إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن الأردن تعد رابع أكبر الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 بقيمة 171 مليون دولار محققة نسبة نمو 2% مقارنة بكامل صادرات عام 2020. وتمثل نسبة 4.5% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، كما بلغ إجمالى عدد الشركات والمصانع المصرية المصدرة 342 شركة مصرية.

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يذكر أن شركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج الاتفاق بين مصر والأردن والعراق، حيث تم تأسيسها في نوفمبر عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، واستمرت زيادة رأس المال منذ عام 2002 إلى أن وصل في عام 2014 الى 100.5 مليون دولار.

وتأسست الشركة بسواعد وكفاءات عربية من قبل حكومات كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية لتقوم بخدمات النقل البحري وبشكل خاص نقل الركاب والبضائع عبر خط (العقبة – نويبع) إلى جانب النقل السياحي بين الأردن ومصر عبر خط ( العقبة – طابا).

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خطاب شركة القناة للتوكيلات الملاحية
قرار وزير الصناعة الأدرني
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بقلم السيد فؤاد

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