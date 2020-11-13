«القناة للتوكيلات» تعلن عن سعر نولون شاحنات الترانزيت على خط «نويبع – العقبة» (مستند)

حددت شركة القناة للتوكيلات الملاحية “التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري”، قيمة النولون الخاص بالشاحنات التي سيتم سفرها إلى الأردن عبر الخط الملاحي “نويبع – العقبة” بنظام الترانزيت .

وتبدأ شركة الجسر العربي 15 نوفمبر الجاري استئناف العمل مرة أخرى على الخط الملاحي نويبع – العقبة بعد توقف دام عدة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت شركة القناة للتوكيلات الملاحية ” وكيل شركة الجسر العربي ” أنه بالنسبة لسفر سائقي الترانزيت بصحبة شاحناتهم لتصل قيمة نولون حجز السفر 1380 دولار بالاضافة الى 20 دولار قيمة الكشف بالاشعة ” x-ray ” علاوة على 200 دولار قيمة تذكرة ذهاب وعودة للسائقين شاملة قيمة عمل مسحة ” PCR ” بمجرد وصول ميناء العقبة وعند المغادرة .

وقررت شركة الجسر العربي اعتماد محطة الركاب في ميناء العقبة كمنفذ بحري للقادمين من مصر، وبمراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، بشروط حددتها الشركة، على أن يسمح بسفر الشاحنات الترانزيت والتي تعبر من الأردن الى دول أخرى، فيما لا يسمح بسفر السائقين اذا كانت الشاحنات وجهته النهائية الأردن فقط.

وتقرر السماح بنقل الشاحنات العابرة ترانزيت برفقة سائقيها والوصول الى وجهتها النهائية، وحسب تعليمات تضمنها قرار شركة الجسر العربي.

اما فيما يخص الشاحنات التي يكون مقصدها السوق الأردني فقد تقرر الاستمرار بطريقة العمل الحالية واعتماد نظام النقل التبادلي على أن يتم إعادة النظر بهذه الطريقة لاحقا.

ومن المقرر أن تكون أول رحلة باستئناف العمل ونقل الشاحنات العابرة ترانزيت برفقة سائقيها من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة يوم الأحد المقبل، وستكون أولى الرحلات لنقل الركاب من نويبع الى العقبة يوم الأربعاء المقبل ” 15 نوفمبر .

وكانت أعلنت شركة الجسر العربي أن تكون سعر تذكرة سائق الشاحنة بمبلغ 100 دولار، وتحديد سعر تذكرة الراكب بمبلغ 160 دولارًا، أو ما يعادله بالجنيه المصري وتشمل ضريبة المغادرة المصرية، كما أن قيمة فحص pcr عن الوصول الى ميناء العقبة وبوليصة تأمين صحي وخط هاتف ووسائل الحماية الشخصية مثل الكمامات والمعقمات وغيرها من الخدمات الأخرى.

ونصت شروط السفر الخاصة بالشاحنات العابرة بالترانزيت، على ضرورة حصول سائق الشاحنة على شهادة فحص طبي ( pcr ) من مختبر طبي معتمد لدى وزارة الصحة المصرية يثبت فيه عدم اصابة السائق بفيروس كورونا على ان تكون صالحة لمدة 5 أيام على الأكثر من تاريخ الوصول وعلى أن تكون مع السائق ومختومة بختم المختبر، ولا يتم قبول نسخة مصورة أو أي نسخة الكترونية على الهاتف.