«القناة للتوكيلات» تعلن عن توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 0.78 جنيه للسهم

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية -المدرجة في البورصة – عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.78 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 8 يناير القادم.

وأظهر إفصاح مختصر مرسل من القناة للتوكيلات الملاحية إلى البورصة المصرية الأربعاء، انتهاء الحق في توزيع الكوبون رقم (51) بالنسبة لمشتري السهم بنهاية جلسة 3 يناير 2023.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 146 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 225.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض الى نقص إيرادات الأوراق المالية و تراجع توزيعات أرباح شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، وفقًا لبيان نتائج الأعمال.

القناة للتوكيلات تدخل فى شراكة جديدة مع دريدجينج البلجكية ضمن خطط توسعية

وأعلنت القناة للتوكيلات في 4 سبتمبر الماضي دخولها فى شراكة جديدة مع ” دريدجينج انترناشونال” البلجيكية لتنفيذ مشروع خدمات لوجستية بمنطقة قصر المتنزه بالإسكندرية ضمن خطة توسعات بالشركة.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من الشركة للرد على استفسارات البورصة،بخصوص ما نشرته جريدة المال تحت عنوان “القناة للتوكيلاتتسعى لتنفيذ الخدمات اللوجستية لمشروع المنتزه بالمشاركة مع دريدجينج إنترناشيونال البلجيكية”.

وأشارت الشركة إلى سوابق مشاركتها مع الشركة اللبلجيكية المشار إليها فى عدة مشروعات سابقة فى مجال الخدمات اللوجستية منها مشروعى ميناء أبو قير 1 وأبو قير 2.

وكشف محمد الحسينى، الرئيس التنفيذى للقناة للتوكيلات فى وقت سابق عن تقديم عرض الشراكة مع دريدجينج إنترناشيونال البلجيكية العرض رسميا ،لتقديم الخدمات اللوجستية بمشروع تكريك منطقة قصر المنتزه،وفقا لما نقلته المال مطلع سبتمبر الجارى.

وأشار الحسينى خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة بمقر “القابضة للنقل البحرى والبري”، إلى أنه تم التعاون مع الشركة البلجيكية، فى تقديم العديد من الخدمات اللوجستية فى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير ميناء أبو قير البحرى، وجارٍ البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالميناء.

ومن المقرر أن تقوم “دريدجينج إنترناشيونال” البلجيكية بتنفيذ مشروع تكريك بحرى داخل منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حيث تقع فى نطاق مشروع تطوير منطقة المنتزه السياحية، والجارى تنفيذها عبر تحالف يضم عددًا من الشركات المصرية بقيادة مجموعة الغرابلى للمقاولات العامة، ومن المقرر أن تصل كميات التكريك إلى 70 مليون متر مكعب.

وتستهدف عملية التكريك خدمة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، منها إنشاء عدد من الجزر الجديدة، ضمن مشروع التطوير بالمنتزه الذى تقرر البدء فى تنفيذه العام الماضى، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

كما يخدم التكريك الجديد عددًا من المشروعات المزمع تنفيذها، منها إنشاء مارينا يخوت عالمى، إلى جانب ما يُعرف بجزيرة الشاى.