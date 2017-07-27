القناة للتوكيلات تخطر البورصة بأسباب قفزة الأرباح

رجب عزالدينقالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن ارتفاع صافى أرباحها خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو الماضى، جاء نتيجة زيادة عائد استثماراتها فى شركات تابعة.وأظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 152 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهي 30 يونيو 2017، مقارنة بنحو 54.6 مليون

رجب عزالدين

قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن ارتفاع صافى أرباحها خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو الماضى، جاء نتيجة زيادة عائد استثماراتها فى شركات تابعة.

وأظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 152 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهي 30 يونيو 2017، مقارنة بنحو 54.6 مليون جنيه خلال العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 178% تقريباً.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن هذا الفارق ناتج عن زيادة عائد استثمارتنا فى شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع.

وتساهم الشركة بنسبة 20.48% فى بورسعيد لتداول الحاويات، بينما تساهم بنسبة 20.01% فى دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

ويبلغ رأسمال القناة للتوكيلات 200 مليون جنيه، موزعًا على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد.