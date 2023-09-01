«القناة للتوكيلات» تحقق أرباحا بقيمة 241 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي

حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية ” احدى شركات القابضة للنقل البحري ” صافي ربح النشاط 241.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، المنتهي في يونيه الماضي، مقارنة بنحو 146 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي، بزيادة قدرها 66%، وذلك حسب بيانات الشركة التي اطلعت عليها “المال” .

كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 350 مليون جنيه مقارنة بنحو 179.8 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بزيادة قدرها 95%.

جدير بالذكر أن القناة للتوكيلات الملاحية هي شركة مساهمة مصرية بدأ نشاطها في 25 سبتمبر عام 1962، بناءً على القرار بقانون رقم 129 لنفس السنة، على أن تتبع المؤسسة المصرية للنقل البحري.

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993، انتقلت تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي نفس السياق أكد أحد رؤساء الشركة السابقين، على أن عودة العمرة عبر النقل البحري سيكون له تأثير كبير على شركة القناة للتوكيلات الملاحية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية كانت من الشركات التي تأثرت بوقف هذا النشاط، حيث كان يعد من الأنشطة الرئيسية لها.

وأعلن عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية ناصر ترك، خلال أغسطس الجاري، عودة العمرة عبر النقل البحري لأول مرة منذ عام 2016 ، مشيرا إلى أن تلك الخطوة مهمة وتخدم صالح الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وأوضح ناصر، أن وجود السفر بالبواخر بالإضافة إلى النقل الجوي، سيساهم بشكل كبير في تنويع برامج رحلات العمرة وبأسعار تنافسية، كما سيكون فرصة للشركات العاملة في النقل البحري لتشغيل العمرة عن طريق البحر.

وأكد أن هناك فرق في الأسعار بين النقل الجوي والبحري، لصالح النقل البحري ويزداد فرق الأسعار خلال شهر رمضان، لأن أسعار تذاكر الطيران تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل الإقبال الكبير على عمرة رمضان.

ووضعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية تقديراتها لنشاط نويبع فقد تم تقدير ايراداته خلال عام الموازنة للعام المالي الجاري بمبلغ 16.8 مليون جنيه، وبزيادة عن المحقق الفعلي للعام المالي الماضي بنسبة 5% والبالغ 16 مليون حنيه، وذلك بعد فتح باب العمرات والحج البري، وعودة المصريين العاملين في السعودية والاردن عن طريق خط نويبع العقبة.

وطالب المحاسب سيد محمد علي مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات عن النقل البحري، خلال الجمعية العمومية للشركة الاخيرة، بضرورة وضع خطة قصيرة الاجل لتنوع مصادر الدخل في ضؤ ما تشكله عوائد تلك الاستثمارات من أهمية نسبية في اجمال ايرادات الشركة، والعمل على استغلال تراخيص الشركة للعمل في نشاط السياحة مع التوقعات المستقبلية لزيادة معدلات نمو النشاط السياحي وعودة السياحة الدينية للحج والعمرة بعد عودة العمرة عبر النقل البحري.

وتُزاول الشركة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية في موانئ منطقة القناة وخليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من خلال أربع توكيلات، لكل منها فرع يتبعه إداريًّا بالسويس، بجانب توكيل القاهرة للملاحة، ويقع المركز الرئيسي للشركة ببورسعيد.