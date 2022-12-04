«القناة للتوكيلات الملاحية»: عدم تطوير العمالة يؤثر سلبا على أداء الشركة

قال أحمد عبد الوهاب الرئيس غير التنفيذي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن اتجاه الدولة بفصل شركات وزارة النقل عن وزارة قطاع الأعمال اتجاه محمود ويساعد على تطوير الأداء بتلك الشركات، حيث إن الشركة لابد وأن تكون تحت نفس جهة الإدارة حتى تحقق أهدافها.

وأضاف أن عدم تطوير وتحديث العمالة أبرز المشاكل التى تواجه شركات قطاع الأعمال والتى منها شركة القناة للتوكيلات، بما يؤثر بالسلب على أداء الشركة فضلا عن القوانين المقيدة للتعيينات الجديدة.

وتابع: إن شركة “قناة تورز” الذراع السياحي لشركة القناة للتوكيلات تعانى من نقص العمالة وعدم استغلال أصولها مثل أسطول النقل البري الذي يعتمد على حركة السياحة بالشركة بشكل رئيسي.

وقال إن شركته بدأت التعاون مع القطاع الخاص لاستغلال الأصول بما يعظم الإيرادات ويقلل الاقتراض من البنوك، كما أن الطرح بالبورصة يدفع الشركة لزيادة رأسمالها وتوسعة نشاطها.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد الوهاب بجلسة النقل بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن المنعقد اليوم ويستمر حتى غد الاثنين.