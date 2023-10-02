«القناة للتوكيلات الملاحية» توافق على زيادة رأسمالها إلى 300 مليون جنيه

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن موافقة مجلس إدارتها على مقترح زيادة رأسمالها من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بواقع سهم لكل سهمين.

وأوضحت الشركة – في بيان للبورصة المصرية اليوم – إنه جاري اعتماد تقرير الإفصاح مادة 48 في أقرب مجلس قادم

يذكر أن صافي أرباح القناة التوكيلات الملاحية ارتفعت بنسبة 103% خلال العام الماالي 2022-2023، لتسجل 364.89 مليون جنيه، مقابل 179.81 مليون جنيه خلال الفترة الماثلة السابقة.

وارتفعت إجمالي إيرادات القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 10%، خلال 2022-2023، لتصل إلى 81.32 مليون جنيه، مقابل 74.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة.