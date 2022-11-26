«القناة للتوكيلات الملاحية» تعتمد نتائج أعمالها عن العام المالي الماضي

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري ” نتائج أعمال الشركة عن العام المالي الماضي المنتهي في نهاية يونيه الماضي.

كما وافقت الجمعية العمومية التي عقدت اليوم بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية، على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية، وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير.

وحققت الشركة خلال العام المال الماضي صافي ربح النشاط بلغ 146 مليون جنيه، وذلك مقابل 225.8 مليون حنيه بنقص قدره 79.7 مليون جنيه، بينما بلغ صافي ربح 179.8 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بنقص قدره 20.3 مليون جنيه.

وأرجعت الشركة هذا النقص الى نقص إيرادات الأوراق المالية عن المقارن، بالإضافة إلى تراجع توزيعات شكتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة.

واقترحت الشركة توزيع مقترح على الجمعية العامة يصل الى 148.2 مليون جنيه ليكون نصيب السهم في الارباح 74 قرشا لكل سهم على ان يكون التوزيع نقدي، وتجنيب احتياطي قانوني بنسبة 5% من صافي الربح بمبلغ نحو 8.9 مليون جنيه.

وسجلت صافي ربح بلغ 66.39 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 38.53 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 15.91 مليون جنيه مقابل 19.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

ومن المقرر أن تقوم الشركة بضخ استثمارات خلال العام المالي الجاري تصل إلى 6.5 مليون جنيه، تتمثل في شراء أتوبيس سياحي و3 سيارات ليموزين، وذلك ضمن دعم القطاع السياحي بالشركة.

وحسب الموازنة التقديرية للشركة فان تلك الاستثمارات من المقرر أن تحقق ايرادات تصل 1.8 مليون جنيه دون أن يؤثر على ايرادات النشاط السياحي والمتوقع أن يصل الى نحو 8.5 مليون جنيه.

وأكدت موازنة الشركة أن هذا التطوير يرجع الى الضوابط والقواعد التي اصدرتها وزارة السياحة والخاصة بالسيارات بضرورة الا يقل الموديل عن 5 سنوات وان يكون مزودا بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة، خاصة ان الشركة تمتلك 5 أتوبيسات مطابقة لتلك المواصفات، وحتى تكون الشركة مستعدة لموسم الحج والعمرة خلال العام المالي 2022-2023 .

وأكدت الشركة أنه بالنسبة للسيارات الليموزين وعددها 3 سيارات والتي سيتم استخدامها في أعمال المشروع الجاري التعاقد عليه مع شركة ديريدنج انترناشونال في اعمال لوجستية وقد تم اثبات ايرادات تأجير هذه السيارات ضمن نشاط الملاحة والبالغ ايراداتها 21.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 مليون جنيه عن متوقع العام المالي الجاري.

وتوقعت الشركة أن تقوم بخدمة 875 سفينة بنسبة تطور عن العام المالي الجاري 4.2% ، كما توقعت الشركة أن تقوم بخدمة 12 ألف تريللا بزيادة 4.5% أيضا عن العام المالي الماضي، وذلك يرجع الى زيادة عدد التريللات في عدد التريللات بخط نويبع العقبة خلال العام المالي الجاري وتحسن أو قرب انتهاء جائحة كورونا.

كما توقعت الشركة ان تقوم بخدمة 6500 بحار خلال العام المالي الجاري بنسبة تطور 8.3% عن العام المالي الماضي، كما تستهدف ان تقوم بخدمة 800 طرد بنسبة نمو 8.8% عن العام المالي الجاري .

وتوقعت الشركة ان تصل حجم ايرادات النشاط خلال العام المالي الجاري بنحو 69.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 15.5 مليون جنيه عن ايرادات النشاط خلال العام المالي الماضي، حيث توقعت الشركة تحقيق ايراد نشاط التريلات وايرادات نويبع بنحو 14 مليون جنيه بزيادة قدرها 5 مليون جنيه عن العام المالي، وزيادة 2.5 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.

كما توقعت الشركة ان يصل صافي الربح المقدر خلال العام المالي المقبل الى 200 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 61.6 مليون جنيه عن المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الماضي، وذلك نتيجة مشاركة الشركة في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، بالاضافة الى عوائد الاوراق المالية.

وتساهم القناة للتوكيلات الملاحية، فى شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتبلغ نسب المساهمة فى دمياط لتداول الحاويات بواقع 20.01%، و 20.26% فى بورسعيد لتداول الحاويات، كما تساهم فى «الملاحه الوطنيه» و«الترجمان جروب» بنسبة 18.67% .