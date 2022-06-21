«القناة للتوكيلات الملاحية» تضخ استثمارات بقيمة 6.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل

تضخ شركة القناة للتوكيلات الملاحية “التابعة للقابضة للنقل البحري والبري” استثمارات خلال العام المالي المقبل تصل إلى 6.5 مليون جنيه، تتمثل في شراء أتوبيس سياحي و3 سيارات ليموزين، وذلك ضمن دعم القطاع السياحي بالشركة.

وحسب الموازنة التقديرية للشركة والتي من المقرر مناقشتها غدا بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن تلك الاستثمارات من المقرر أن تحقق ايرادات تصل 1.8 مليون جنيه دون أن يؤثر على ايرادات النشاط السياحي والمتوقع أن يصل الى نحو 8.5 مليون جنيه.

وأكدت موازنة الشركة أن هذا التطوير يرجع الى الضوابط والقواعد التي اصدرتها وزارة السياحة والخاصة بالسيارات بضرورة الا يقل الموديل عن 5 سنوات وان يكون مزودا بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة، خاصة ان الشركة تمتلك 5 أتوبيسات مطابقة لتلك المواصفات، وحتى تكون الشركة مستعدة لموسم الحج والعمرة خلال العام المالي 2022-2023 .

وأكدت الشركة أنه بالنسبة للسيارات الليموزين وعددها 3 سيارات والتي سيتم استخدامها في أعمال المشروع الجاري التعاقد عليه مع شركة ديريدنج انترناشونال في اعمال لوجستية وقد تم اثبات ايرادات تأجير هذه السيارات ضمن نشاط الملاحة والبالغ ايراداتها 21.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 مليون جنيه عن متوقع العام المالي الجاري.

وتوقعت الشركة أن تقوم بخدمة 875 سفينة بنسبة تطور عن العام المالي الجاري 4.2% ، كما توقعت الشركة أن تقوم بخدمة 12 ألف تريللا بزيادة 4.5% أيضا عن العام المالي الجاري، وذلك يرجع الى زيادة عدد التريللات في عدد التريللات بخط نويبع العقبة خلال العام المالي الجاري وتحسن أو قرب انتهاء جائحة كورونا.

كما توقعت الشركة ان تقوم بخدمة 6500 بحار خلال العام المالي المقبل بنسبة تطور 8.3% عن العام المالي الجاري، كما تستهدف ان تقوم بخدمة 800 طرد بنسبة نمو 8.8% عن العام المالي الجاري .

وتوقعت الشركة ان تصل حجم ايرادات النشاط خلال العام المالي المقبل بنحو 69.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 15.5 مليون جنيه عن ايرادات النشاط المتوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري، حيث توقعت الشركة تحقيق ايراد نشاط التريلات وايرادات نويبع بنحو 14 مليون جنيه بزيادة قدرها 5 مليون جنيه عن العام المالي، وزيادة 2.5 مليون جنيه عن توقعات العام المالي الجاري.

كما توقعت الشركة ان يصل صافي الربح المقدر خلال العام المالي المقبل الى 200 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 61.6 مليون جنيه عن المتوقع تحقيقه خلال العام المالي الجاري، وذلك نتيجة مشاركة الشركة في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، بالاضافة الى عوائد الاوراق المالية.

وبلغ صافى أرباح الشركة نحو 200 مليون، مقارنة مع 329 مليونا، بنسبة تراجع %39.4، فى نفس الوقت سجلت عوائد استثمار القناة للتوكيلات الملاحية فى شركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع النصيب الأكبر مقارنة بعوائد الاستثمار بباقى الشركات المساهمة، إذ بلغت 209.813 مليون جنيه عن الفترة من يوليو 2020، وحتى نهاية يونيو 2021.

وتساهم القناة للتوكيلات الملاحية، فى شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتبلغ نسب المساهمة فى دمياط لتداول الحاويات بواقع 20.01%، و 20.26% فى بورسعيد لتداول الحاويات، كما تساهم فى «الملاحه الوطنيه» و«الترجمان جروب» بنسبة 18.67% .