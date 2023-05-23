القناة للتوكيلات الملاحية تستهدف 260 مليون جنيه أرباحا خلال 2023-2024

اعتمد مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ، الموازنة التقديرية للعام المالي 2023-2024، بأرباح مستهدفة 260 مليون جنيه.

وذلك بنسبة نمو 30%، عن المستهدف خلال العام المالي الحالي 2022-2023، بواقع 211.62 مليون جنيه، و بنمو 44.6%، عن المحقق فعليا خلال 2021-2022، والبالغ 179.8 مليون جنيه.

وأرجعت القناة للتوكيلات الملاحية نمو صافي الأرباح، لزيادة المتوقع تحقيقه بموازنة شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.

وتتضمن الموازنة التقديرية لعام 2023-2024، تحقيق إيرادات بنحو 237.5 مليون جنيه، من الاستثمارات في شركات شقيقة.

وذلك مقابل 190.6 مليون جنيه مستهدف بموازنة 2022-2023، و 117.9 مليون جنيه محقق فعليا خلال ال 6 أشهر الأولى من العام المالي.

وتستهدف القناة للتوكيلات الملاحية طبقا للموازنة التقديرية لعام 2023-2024، تحقيق اجمالي إيرادات بنحو 75 مليون جنيه.

وذلك مقابل 70.84 مليون جنيه مستهدف موازنة 2022-2023، ومقابل 74.26 مليون جنيه محقق فعليا خلال النصف الأول من 2022-2023.