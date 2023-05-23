«القناة للتوكيلات الملاحية» تستهدف خدمة 630 سفينة و14340 تريلا (مستند)

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية استهدافها خدمة 630 سفينة، في خطة توسع العام المالي 2023/ 2024، بواقع 5.8% زيادة، مقارنة بالمتوقع من العام الذي يسبقه.

وكشف تقرير الموازنة التقديرية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية الصادر اليوم، أن عدد السفن المستهدفة تمثل نقص بمقدار 30.9%، مقارنة بالمحقق الفعلي لعام 2021/ 2022، وبنقص 28% عن مستهدف موازنة 2022/ 2023.

جدير بالذكر أن القناة للتوكيلات الملاحية هي شركة مساهمة مصرية بدأ نشاطها في 25 سبتمبر عام 1962، بناءً على القرار بقانون رقم 129 لنفس السنة، على أن تتبع المؤسسة المصرية للنقل البحري.

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993، انتقلت تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتُزاول الشركة نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية في موانئ منطقة القناة وخليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر من خلال أربع توكيلات، لكل منها فرع يتبعه إداريًّا بالسويس، بجانب توكيل القاهرة للملاحة، ويقع المركز الرئيسي للشركة ببورسعيد.

ومن تلك التوكيلات “أسوان ، أسيوط والمنيا، بالإضافة إلى توكيل دمنهور للملاحة”، ويتبع كل منها الفرع الخاص به في السويس، بجانب توكيل القاهرة للملاحة، ويتبعه مكتب الإسكندرية.

«القناة» ترفع عدد التريلات بزيادة 5%

كشف تقرير شركة القناة للتوكيلات الملاحية أن الشركة تستهدف، في الخطة المالية المقبلة للعام المالي 2023/ 2024 خدمة 14340 تريلا.

وأوضح البيان أن هذا العدد يمثل نسبة نقص عن المحقق الفعلي لعام 2021/ 2022 قدره 7%، بينما يمثل زيادة 5% عن متوقع العام المالي الحالي 22/23.

تتلخص أعمال الوكيل الملاحي في مباشرة أعمال الوكيل عن السفن وأصحابها ومستأجريها ومجهزيها على النحو الذي ينصرف إليه المعنى القانوني للوكالة الملاحية، بالإضافة إلى أعمال أمين الحمولة والسمسار البحري، فضلًا عن القيام بأعمال التخليص الجمركي والسياحة والركاب، بجانب بعض الأعمال الأخرى المتعلقة بأعمال الوكالة البحرية.

أسباب ارتفاع عدد السفن والتريلات

ترجع أسباب زيادة عدد السفن المستهدفة عن المتوقع إلى منح بعض العملاء خصمًا في حال زيادة عدد البواخر الشهرية،

بجانب تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء لفترات محدودة للخطوط المنتظمة، وذلك في ظل استمرار ظروف المنافسة مع القطاع الخاص والأجنبي.

بينما يرجع سبب زيادة عدد التريلات المستهدفة بعام 2023/ 2024 إلى الزيادة المتوقعة في عدد التريلات بخط نويبع/ العقبة/ نويبع، خلال عام الموازنة.