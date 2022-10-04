«القناة لتوزيع الكهرباء» توافق على إخطار «مستثمري العاشر» قبل فصل التيار عن المصانع

وافق المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، على طلب أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بضرورة إخطار جمعية المستثمرين قبل فصل أو انقطاع التيار الكهربائى لأى سبب عن المصانع، مع دخول الجمعية كطرف بين شركة الكهرباء وأصحاب المصانع لحل أي أزمة وتجنبا لتوقف الإنتاج.

وتضرّر أصحاب المصانع من قيام شركة الكهرباء بالعاشر بعمل إخطارات فصل لبعض المصانع لسداد مديونيات مستحقة عليهم وبالمراجعة تبيّن أن المشترك يستحق له مبالغ لدى الكهرباء تفوق المديونية المطلوبة.

وأشار الصناع خلال اجتماعهم اليوم مع قيادات الشركة، إلى وجود بنود بفواتير الاستهلاك “مبالغ تحت بند تسويات” وبالسؤال عنها يتم الرد بأنها تسوية عُطل عداد دون إخطار الشركة بذلك.

كما طالب المستثمرين بضرورة وجود مرونة في التعامل مع شركة الكهرباء خاصة أن هناك شكاوى عديدة تتعلق بقراءات خاطئة للعدادات لصالح المصانع ورغم ذلك تتمسّك الأخيرة بالسداد أولاً ثم التظلّم خاصة أنها تكون مبالغ كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها القطاع الصناعى.