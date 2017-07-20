طاقة

القناة لتوزيع الكهرباء تنتهى من تركيب ١١٠ ألاف عداد كودى

عمر سالم:قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من تركيب نحو ١١٠ ألاف عداد كودى، مسبوق الدفع، بنهاية يونيو الماضى.وأوضح فى تصريحات لـ "المال" ، أن العمل فى تلك الكمية استمر عامين، وتستعد الشركة لتركيب ١٠٠ألف عداد أخر، خلال العام المالى الجديد ٢٠١٧/ ٢٠١٨ .كما
12:18 ص, الجمعة, 21 يوليو 17 12:18 ص, الجمعة, 21 يوليو 17

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عمر سالم:

قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من تركيب نحو ١١٠ ألاف عداد كودى، مسبوق الدفع، بنهاية يونيو الماضى.

وأوضح فى تصريحات لـ “المال” ، أن العمل فى تلك الكمية استمر عامين، وتستعد الشركة لتركيب ١٠٠ألف عداد أخر، خلال العام المالى الجديد ٢٠١٧/ ٢٠١٨ .

كما أوضح أن الشركة مختصة بتوصيل التيار للإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل إجمالى عدد مشتركيها 3.7 مليون مشترك، ويصل  عدد محولات الشركة إلى 32.066 محول.

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