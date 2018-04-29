القناة لتوزيع الكهرباء تضخ 73 مليونًا لتحويل الكابلات الهوائية الأرضية

عمر سالمكشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة انتهت من ضخ 73 مليون جنيه استثمارات؛ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية.وأوضح السيد لـ»المـال» أن الشركة انتهت من تحويل نحو 132 خط كهرباء بنسبة تحويل الكابلات تصل لنحو %92، ويصل إجمالى تكلفة تلك المشروعات إ

عمر سالم

كشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة انتهت من ضخ 73 مليون جنيه استثمارات؛ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية.

وأوضح السيد لـ»المـال» أن الشركة انتهت من تحويل نحو 132 خط كهرباء بنسبة تحويل الكابلات تصل لنحو %92، ويصل إجمالى تكلفة تلك المشروعات إلى 80 مليون جنيه، وتم تخصيصها لصالح الشركة، وتتحملها وزارة التخطيط.

وحول الموقف التنفيذى لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف السيد أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بالكامل بكل من: السويس، وجنوب سيناء، وبورسعيد بإجمالى عدد خطوط فى المحافظات الثلاث (16) خطا، وتم الانتهاء من (8) خطوط بشمال سيناء، و(33) خطا بالإسماعيلية، و(16) خطا بوسط الشرقية، و(28) خطا بشمال الشرقية، و(31) خطا بجنوب الشرقية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن خطة بنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية المطلوب بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة بمليار جنيه للمرحلة الأولى.

وعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعًا مع رئيس شركة القناة للتوزيع؛ لمناقشة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى شركة القناة، والتى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المحافظات والمناطق المهمة وعلى رأسها سيناء الحبيبة، وتتضمن محافظات الشرقية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وقطاع العاشر من رمضان .

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية الذاتية، وما تم تركيبه من مهمات، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة، بالتنسيق مع المحافظات والضبطية القضائية .

واستعرض المهندس محمد السيد الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية للشركة، لافتًا إلى أنه تم إحلال وتجديد (6) موزعات، (332) محولات + أكشاك بالمحولات.

وحول شبكة الجهد المتوسط فقد تم تنفيذ عدد (2467) عامودا، (290) كم موصلات، و(514) كم كابلات، (166) سكاكين، كما تم الانتهاء من تنفيذ (7455) عامودا، (3052) كم موصلات، (116) كم كابلات، و(134) لوحة جهد منخفض، و(99) صناديق توزيع .

كما استعرض محمد السيد أيضًا نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 31/3/2018، وذلك للقضاء على سرقات التيار، إذ بلغت حوالى 12633 محضرًا، وبلغ إجمالى ما تم سداده بقيمة تصل إلى حوالى 22,5 مليون جنيه.