«القمزي» يطلق مشروع «SeaZen» الساحل الشمالي باستثمارات 14 مليار جنيه

أعلنت شركة القمزي- مصر للاستثمار والتطوير العقاري ALQAMZI developments عن إطلاق مشروعها “SeaZen” في الساحل الشمالي على مساحة 204 فدان في الكيلو 170 طريق الضبعة، وباستثمارات تبلغ 14مليار جنيه. ومن المقرر البدء في أعمال الإنشاءات في شهر أكتوبر القادم على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025.

ويضم مشروع “SeaZen” 2000 وحدة سكنية، وتتنوع الشاليهات والفيلات من حيث المساحة، والتي تتكون من غرفتين، وثلاث غرف، وأربعة غرف كاملة التشطيب ومزودة بأثاث المطبخ وأجهزة التكيف، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تستغرقان نحو 4 سنوات، كما يوفر المشروع أكثر من 4 آلاف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير المباشرة.

ومن جانبه، قال عبدالله القمزي رئيس مجلس إدارة مجموعة القمزي الإماراتية والشريك في مشاريع الشركة بمصر: ” حققنا العديد من الانجازات والنجاحات في السوق المصرية من خلال مشروعاتنا العقارية منذ فترة تواجدنا الممتدة لنحو 12 عاما، والتي تميزت بالجمع بين الفخامة والروعة، لتلبي كافة احتياجات عملاءنا ولتفوق تطلعاتهم بمستوى معيشي طالما حلموا بتحقيقه”.

وأضاف: “استمراراً لهذا التوجه، نؤكد حرصنا على الاستمرار في التواجد في السوق بقوة، وذلك بضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات الكبرى التي تتوافق مع استراتيجيتنا التوسعية في المرحلة المقبلة”. وعن المشروع، كشف ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر عن انتهاء الشركة من اجراءات تخصيص أرض مشروع “SeaZen” من هيئة المجتمعات العمرانيةمشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة 204 أفدنة، في منطقة الساحل الشمالي بمدينة الضبعة بواجهة تمتد لأكثر من 690 متر على شاطئ البحر الابيض المتوسط، وتم أخذ الموافقات النهائية الخاصة بالمشروع.وقال زيدان: “اليوم تمتد مسيرة نجاحاتنا، بالإعلان عن اطلاق مشروع “SeaZen”، الذي نخطط لأن يصبح مجتمعاً سكنياً متكاملاً، وذلك بأن نوفر تجربة رائعة لعملائنا، نستطيع بها أن نغير ثقافة الإقامة في الساحل والتي كانت تقتصر علي شهرين فقط في السنة، وهو ما يترتب عليه هجرهم للوحدات السكنية لفترات طويلةولذلك نسعى لتقديم خدمات تضمن استمرار تواجد مالكي الوحدات لفترات تصل إلى 5 أشهر داخل التجمع العمرانى الجديد، ومن ثم حرصنا على وجود الأنشطة المتعددة والمتنوعة والتي تناسب كل أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم”.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع إنشاء ثلاثة حمامات سباحة مياه ساخنة، وثلاثة أندية اجتماعية، وصالة للألعاب الرياضية (جيم)، بالإضافة إلى حمام سباحة بالأمواج الصناعية يصل ارتفاعها لنحو 3 أمتار.

وأضاف: “وتتوالى مزايا مشروعنا بموقعه المتميز وطبيعة الأرض المتدرجة، مما شجعنا على ابتكار التصميمات والخدمات التي تبرز جمال وروعة المكان، حيث يمتد شاطئ القرية الشمالي لأكثر من 690 متر. وحرصنا على أن تمثل المساحات الخضراء أكثر من 85٪ من المشروع، كما تم تصميم الشاليهات والفيلات بحيث تقام على ارتفاعات متدرجة تبدأ من صفر إلى ارتفاع 45 متر فوق مستوى سطح البحر، وبما يسمح لنحو 90% من الشاليهات من رؤية البحر مباشرة، والاستفادة من الطبيعة الخلابة المحيطة بالمكان”.

وأوضح زيدان: “وسعيا لتحقيق التميز والتفرد، تعاوننا مع أكبر الاستشاريين الهندسيين في مصر والشرق الأوسط، وقمنا بإسناد الأعمال الانشائية ووضع التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع إلى شركة DMA، التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات كبيرة في مشروعات الساحل الشمالي”.

ونوه رئيس مجلس الإدارة للشركة إلى أن الفرص الاستثمارية في مصر واعدة، خاصة بعد النمو الذي حققه القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قادر على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الجادة.تأسست شركة القمزي- مصر للتطوير العقاري في عام 2010 وتدمج الشركة بين خبرات الشريكين والمتمثلة في خبرة الجانب الإماراتي في مجال النقل والمقاولات والبنية التحتية، والكفاءة المشهودة للشريك المصري في مجال المقاولات، مما أثرى نشاطات الشركة في كافة مجالات تنمية وتطوير العقارات.