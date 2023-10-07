«القمزي» للتطوير العقاري تحقق مليار جنيه مبيعات خلال «سيتي سكيب»

حققت شركة القمزي ـ مصر للاستثمار والتطوير العقاري 9 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية فى الأشهر الماضية، منها مليار جنيه خلال مشاركتها بمعرض ” سيتى سكيب مصر 2023 ” والذى انعقد فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الماضى.

هد جناح شركة “القمزي – مصر ” طوال أيام المعرض إقبالا متزايداً من العملاء وحققت الشركة المبيعات المستهدفة فى اليوم الأول وبالساعات الأولي من انطلاق المعرض حققت في 8 ساعات مبيعات 600 مليون جنيه.

وساهم الإقبال المتزايد فى قيام الشركة بطرح مرحلة جديدة من المشروعات لتلبية طلبات العملاء وبزيادة سعرية وتم بيع الوحدات المطروحة بالكامل.

من جانبه أكد المهندس ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة «القمزي – مصر»، أن المبيعات الكبري والإقبال المتزايد على مشروعاتها يعكس مدي ثقة العملاء ومصداقيتها وسابقة أعمالها القوية كذلك تميز المشروعات وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرية .

8 مليار جنيه مبيعات

وأوضح أن الشركة حققت خلال عام من انطلاق مشروعها Seazen بالساحل الشمالي 8 مليارات جنيه وهى تمثل 30% من إجمالي مبيعات المشروع، ويأتى ذلك نتيجة تميز الموقع والمعدلات التنفيذية الكبري.

وشدد على حرص الشركة على انتقاء مواقع مشروعاتها بعناية شديدة، حيث تؤمن أن الموقع الاستراتيجي أحد أهم العوامل التى تقود نحو تحقيق قيمة مضافة وتسهم فى تلبية احتياجات العملاء.

كما تحرص الشركة على التعاقد مع كبار الشركات المتخصصة لتنفيذ تصميمات عصرية ومراعاة أحدث الأساليب الإنشائية ومعايير الاستدامة.

موقع مميز

ويقع مشروع Seazen على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالي بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، وتبلغ استثمارات المشروع 14 مليار جنيه.

ويضم المشروع 2200 وحدة سكنية، تضم شاليهات وفيلات بمساحات ونماذج متنوعة تتكون من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف وتسلم الوحدات كاملة التشطيب بالمطابخ والتكييفات.

تاريخ ممتد

ومجموعة «القمزي» واحدة من الكيانات الإماراتية التي تأسست عام 1997 وتخصصت في قطاع المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات.

واتخذت خطوة التوسع في الخارج في عام 2010 واختارت السوق المصرية، وقامت بتأسيس شركة «القمزي – مصر» بالشراكة بين رجل الأعمال الإماراتي عبد الله القمزي ورجل الأعمال المصري ياسر زيدان، وأعلنت الشركة عن خطط توسعية كبرى بالسوق المصرية في 2021.