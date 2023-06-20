«القمزي» تتعاقد مع «DMC» لتنفيذ أعمال بقيمة 500 مليون جنيه بمشروع Seazen

وقّعت شركة القمزي- مصر للاستثمار والتطوير العقاري عقد مقاولات بقيمة 500 مليون جنيه مع شركة دار المعمار للمقاولات “DMC” لتنفيذ أعمال ضمن المرحلة الأولى من مشروع “Seazen” بالساحل الشمالي.

ووفقًا لاتفاقية التعاون بين الطرفين، تتولى شركة DMC تنفيذ وحدات سكنية في مشروع Seazen بمساحات متنوعة ونماذج مختلفة بين الشاليهات والتوين والتاون هاوس والفيلات المستقلة.

زيدان: مدة التنفيذ عام واختيار DMC بين 18 شركة لجودة مشروعاتها

من جانبه قال ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر، إنه بالتعاقد مع شركة DMC تعلن “القمزي” عن بدء أعمال إنشاءات المباني بالمرحلة الأولى من مشروع “Seazen”، وذلك فى وقت زمني قياسي بعد أقل من 6 أشهر من الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع.

وأضاف أن الشركة أسندت أعمال التنفيذ بالمرحلة محل التعاقد، لشركة DMC، بعد أن تم تقييم العروض المقدَّمة من 18 شركة مقاولات كبرى بواسطة شركة إنفرجن لإدارة المشروعات، وتم اختيار DMC؛ لسابقة أعمالها المميزة والتى تعتمد على الجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم.

وأشار إلى أن هناك شركات تقدمت بعروض أقل لتنفيذ المشروع، لكن حرص “القمزي” على الجودة رجح من كفة شركة دار المعمار “DMC”.

وأوضح أن مدة تنفيذ الأعمال محل التعاقد بمشروع “Seazen” عام، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال 5 سنوات.

موقع مميز

ويقع مشروع “Seazen” على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالي في الكيلو 170 بمنطقة الضبعة، وباستثمارات تبلغ 14مليار جنيه، ويشمل وحدات سكنية متنوعة من حيث المساحة لتضم وحدات كاملة التشطيب.

ويوفر مشروع “Seazen” أكثر من 4 آلاف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعكس حرص شركة القمزي- مصر على تنمية مشروعات توظف الآلاف من الأيادي العاملة المصرية.

من جانبه قال شريف إسماعيل سليمان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دار المعمار للمقاولات DMC، إن التعاقد مع مجموعة “القمزي- مصر” امتداد لسلسلة نجاحات “DMC”، بالتعاون مع الكيانات الكبرى والجادة وتأكيدًا لجودة منتجات الشركة.

دياب: منتج مميز للسوق المصرية نظرًا لخبرات الطرفين

من جانبه قال المهندس محمد دياب، الرئيس التنفيذى لشركة “إنفرجن لإدارة المشروعات العقارية”، إن التعاون بين شركتى “القمزي- مصر” و”DMC”، من المتوقع أن يقدم منتجًا عقاريًّا مميزًا للسوق المصرية بمواصفات وجودة تضاهي أفضل المنتجات العالمية نظرًا للخبرات الكبرى التى تمتلكها كل من الشركتين وحرصهم الدائم على الجودة والمصداقية.

ومجموعة “القمزي” واحدة من الكيانات الإماراتية الكبرى التي تأسست عام 1997 وتخصصت في قطاع المقاولات ونفذت العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع بالخارج في عام 2010 واختارت السوق المصرية.

خبرات ممتدة

وقامت بتأسيس شركة “القمزي- مصر” بالشراكة بين رجل الأعمال الأماراتي عبد الله القمزي، ورجل الأعمال المصري ياسر زيدان، وأعلنت الشركة عن خطط توسعية كبرى بالسوق المصرية في 2021.

وتمتلك دار المعمار للمقاولات “DMC” خبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في السوق المصرية قدّمت خلالها أعمالًا مميزة في مختلف قطاعات الإنشاءات والمقاولات.

قامت بتسليم أكثر من 300 مشروع لكبار المطورين العقاريين على المستويين الإقليمي والمحلي، من خلال فريق يضم أكثر من 4000 من الخبراء.

حضر توقيع العقود ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي- مصر، وشريف إسماعيل سليمان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دار المعمار للمقاولات DMC، والمهندس محمد دياب الرئيس التنفيذى لشركة “إنفرجن” لإدارة المشروعات.