أطلقت شركة القمزى للتنمية العقارية AlQamzi كمبوند إيست شاير فى قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، وباستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، وتستهدف الانتهاء من المشروع عام 2025.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطط الشركة لتقديم كل ما هو متميز وفريد بتصميمات خلاقة تجمع بين عبق التاريخ وأسمى فنون العمارة العالمية.

من جانبه، قال عبد الله القمزى، رئيس مجلس إدارة مجموعة القمزى الإماراتية والشريك فى مشروعات الشركة بمصر: “نثق بقدرة الاقتصاد المصرى على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الجادة، خاصة فى قطاع تطوير وتنمية العقارات، والذى من المنتظر أن يشهد طفرة كبيرة فى المستقبل القريب، ولذلك حرصنا على ضخ نحو 1.6 مليار جنيه فى السوق منذ عام 2018 فى إضافة أراضٍ جديدة للمحفظة، بخلاف دراسة أنسب المناطق القابلة للتوسع”.

وحول المشروع الجديد، أوضح ياسر زيدان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة القمزى الرائدة فى مجال التطوير العقاري: “تتسم تصميمات كومبوند إيست شاير بالإبداع والتفرد والاهتمام بأدق التفاصيل، وذلك تنفيذًا لوعدنا بتقديم بكل ما هو مميز وجديد، ولتحقيق ما نرجوه من عمارة راقية تتسم بالجاذبية والرقى والخصوصية، قامت الشركة بالاستعانة بالشباب المبدع القادر على خلق الرؤى الطموحة، والعمل على تعظيم قيمنا لتحقيق الالتزام والجودة والأمان والرفاهية وبأفضل الأسعار”.

وأضاف «زيدان» أننا قمنا فى الشركة بإسناد الأعمال الإنشائية لأكبر الاستشاريين الهندسيين فى مصر والشرق الأوسط، لنسهم فى الارتقاء بمفهوم الرفاهية العقارية، ولتصبح شركة القمزى واحدة من أهم وأكثر المطورين العقاريين تميزًا فى السوق العقارية المصرية.

ومن ثم قامت «القمزى» بالتعاقد مع كل من الاستشارى العام المعمارى رائف فهمى فى وضع التصميمات الهندسية الخاصة بكمبوند إيست شاير، وأوكوبلان فى اللاند سكيب، ما يجعل التصميمات رائعة الجمال ولا يحاكيها أى من مشروعات القاهرة الجديدة الأخرى، بجانب التقسيمات الداخلية التى تلبى مطالب الباحثين عن أفضل حياة سكنية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح أن مشروع إيست شاير عبارة عن كومبوند سكنى “فلل وتاون هاوس”، يضم 229 وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 166 مترًا مربعًا، وتصل لنحو 360 مترًا مربعًا، وبتصاميم خلابة تأسر القلوب ويغلب عليها الطابع الإسبانى، وتنافس تقسيط أسعار الكمبوند أنظمة التقسيط الأخرى بمقدم حجز %10 من ثمن الوحدة، وتقسيط الباقى على 8 سنوات”.

وأشارت شركة AlQamzi إلى أنه سيتم البناء على %18 فقط من المساحة الإجمالية للكومبوند، وتمثل نسبة المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية بين الوحدات النسبة الأكبر من المشروع حتى توفر الخصوصية التامة، إضافة إلى تخصيص مناطق خدمية عديدة تلبى كل الاحتياجات، وتضمن للعميل أن يبقى فى قلب مجتمعات سكنية راقية، وتمثل نسبة 10% من المساحة المخصصة للبناء، وتضم المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والصيدليات والمكاتب الادارية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة AlQamzi Developments أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية حقيقية، مشيدًا بدور الدولة الداعم الأول والأساسى لقطاع التطوير العقارى، إيمانًا منها بقدرة القطاع فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موضحاً أن مصر شهدت مشروعات قومية تم تنفيذها بسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة.

وأكد أن الشركة باعت عدة وحدات فى المشروع، كما أجرت زيادة بنحو %6 فى أسعار البيع، ومن المتوقع إضافة مزيد من الزيادات التدريجية خلال العام.

وتأسست شركة AlQamzi Developments فى عام 2010، لتمزج بين خبرات الشريكين المصرى والإماراتى، والمتمثلة فى خبرة الجانب الإماراتى فى مجال النقل والمقاولات والبنية التحتية، والكفاءة المشهودة للشريك المصرى فى مجال المقاولات، ما أثرى نشاطات الشركة فى مجالات تنمية وتطوير العقارات.