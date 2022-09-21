«القمزى» تحقق مليار جنيه مبيعات من «SeaZen» الساحل الشمالى

حققت شركة القمزى مصر للاستثمار والتطوير العقارى مبيعات تعاقدية تتخطى مليار جنيه فى مشروعها الجديد سيزين «SeaZen» بالساحل الشمالى.

وقال ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة الشركة إنها حصلت على القرار الوزارى رقم 607 لسنة 2022 لأول توسعاتها بالساحل الشمالى (مشروع «سيزين») مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتى تأكيدا على جدية «القمزى» وإنهاء سير الإجراءات، ورغبتها فى الإسراع من معدلات التنمية والتنفيذ بالمشروع.

ويقع «سيزين» على مساحة 204 أفدنة فى الكيلو 170 طريق الضبعة، وباستثمارات تبلغ 14مليار جنيه، بمدينة الضبعة بواجهة تمتد لأكثر من 690 مترا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لـ «زيدان».

وأوضح أن «سيزين» يعد انطلاقة جديدة للقمزى فى ضوء خطتها التوسعية والتى تستهدف خلالها ضخ 22 مليار جنيه فى 4 سنوات.

وقال إن المشروع يأتى استكمالاً لخبرات «القمزى» والتى تمتد لأكثر من 12 عاماً فى السوق المصرية ، كما تمتلك خبرات تمتد لأكثر من 25 عاما بقطاع الإنشاءات بالامارات فتعد «القمزى» إحدى الكيانات الكبرى بالإمارات الشقيقة.

واتخذت مجموعة القمزى الإماراتية قرارها بالتوسع فى السوق المصرية منذ عام 2010 بما يعكس رؤيتها المميزة وثقتها فى قوتها.

و قال «زيدان» إن شركته تعتزم البدء فى إنشاءات «SeaZen» خلال أكتوبرالمقبل على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع فى 2025.

ويضم المشروع 2000 وحدة سكنية، تتنوع بين الشاليهات والفيلات التى تسلم كاملة التشطيب بالتكييفات والمطابخ ،وتم تصميم الوحدات بارتفاعات على سطح البحر متدرجة تصل لأكثر من47 مترا بما يتيح رؤية الوحدات للشاطىء.

و تمثل المساحات الخضراء أكثر من %85 من المشروع ويضم 3 منتجعات صحية تناسب مختلفة الأعمار والاحتياجات فى المشروع، وثلاثة حمامات سباحة مياه ساخنة، وصالة للألعاب الرياضية (جيم).

كل ذلك بالإضافة إلى حمام سباحة بالأمواج الصناعية يصل ارتفاع الموجة إلى 3 أمتار والذى يعتبر الأول من نوعه فى الساحل الشمالى وسيتم افتتاحه فى صيف 2024.

وشدد «زيدان» على أن شركته حرصت على توفير مستوى عال من الخدمات يتواكب مع إستراتيجية الدولة فى أن يصبح الساحل الشمالى مجتمعا متكاملا يعمل أطول وقت فى أيام السنة وليس أشهر الصيف ، وسيتم توفير جميع الخدمات التى يحتاجها العميل للتواجد لفترة تصل حتى 5 أشهر.

وأوضح أن الأرض مملوكة بالكامل لشركته وتم شراؤها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد تقنين أوضاعها وفقا لضوابط الحكومة، وتتسم الأرض بواجهة تمتد لأكثر من 690 مترا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتم أخذ الموافقات النهائية الخاصة بالمشروع.

وأشار إلى أن الشركة رصدت 2 مليار جنيه للاستثمار فى الأعمال الإنشائية بمشروع الساحل الشمالى خلال العام الجارى، كاشفا أنها تنوى التعاقد مع إحدى شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية لتولى أعمال التنفيذ، وسيتم الاختيار بالتنسيق مع شركة «إنفرجين» للاستشارات العقارية، باعتبارها مستشارا لـ «القمزى» فى التطوير.

وتطرق إلى تعاون «القمزى» مع مجموعة استشاريين هندسيين على مستوى جيد، وأسندت الأعمال الإنشائية ووضع التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع إلى شركة« DMA» التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات كبيرة فى مشروعات الساحل الشمالى.

وتعد مجموعة «القمزى» أحد الكيانات الإماراتية التى تأسست عام 1997 وتخصصت فى قطاع المقاولات ونفذت العديد من المشروعات فى كل أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع بالخارج فى 2010 واختارت السوق المصرية وقامت بتأسيس شركة «القمزى – مصر» والتى أعلنت عن خطط توسعية متكاملة بالسوق المصرية خلال العام الماضى.

وأوضح أن شركته تدرس بجدية اختراق منطقة غرب القاهرة فى العام الجارى، لتتنوع محفظتها ما بين مشروعات فى شرق وغرب القاهرة بجانب الساحل.

وتطرق إلى أن الشركة حققت نجاحات فى مصر منذ 12 عاما واستمرارا لهذا التوجه، اتجهت المجموعة للتواجد فى السوق بقوة، وذلك بضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات الكبرى، ومنها منطقة غرب القاهرة والتى نسعى لإنشاء مشروع سكنى متكامل بها.

وأكد «زيدان» أن الفرص الاستثمارية فى مصر واعدة، خاصة بعد النمو الذى حققه القطاع العقارى فى السنوات الأخيرة، موضحا أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الجادة.

وفى بداية العام الجارى، أطلقت «القمزى كمبوند إيست شاير» بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، وباستثمارات 3 مليارات جنيه، وتستهدف الانتهاء من المشروع عام 2025.

وأوضح «زيدان» أن مشروع «إيست شاير» عبارة عن كومبوند سكنى «فلل وتاون هاوس»، يضم 229 وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 166 وتصل لنحو 360 مترًا مربعًا، وتنافس تقسيط أسعار الكمبوند أنظمة التقسيط الأخرى بمقدم حجز %10 من ثمن الوحدة، وتقسيط الباقى على 8 سنوات.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت بيع %70 من الوحدات المعروضة للبيع فى المشروع، فيما بدأت الأعمال الإنشائية من خلال ذراع المقاولات التابع للمجموعة.