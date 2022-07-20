«القمزى العقارية» تواصل التوسع وتدرس اختراق غرب القاهرة

تواصل شركة القمزى – مصر للاستثمار والتطوير العقارى، توسعاتها اللافتة فى السوق المصرية، بعدما أطلقت مؤخرا مشروع «SeaZen» بالساحل الشمالى، وتدرس بجدية اختراق منطقة غرب القاهرة فى العام الجارى، لتتنوع محفظتها ما بين مشروعات فى شرق و غرب القاهرة بجانب الساحل.

وقال ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مشروع «SeaZen» فى الساحل الشمالى يقع على مساحة 204 أفدنة فى الكيلو 170 طريق الضبعة، وتبلغ تكلفته الإنشائية نحو 9 مليارات جنيه، وبقيمة مبيعات مستهدفة تقارب 14 مليارا.

وتابع لـ«المال»: من المقرر البدء فى أعمال الإنشاءات فى شهر أكتوبر المقبل على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2025.

ويضم المشروع 2000 وحدة سكنية، وتتنوع الشاليهات والفيلات من حيث المساحة، والتى تتكون من غرفتين، وثلاث غرف، وأربع كاملة التشطيب ومزودة بأثاث المطبخ وأجهزة التكييف.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تستغرقان نحو 4 سنوات، كما يوفر المشروع أكثر من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقاً لـ«زيدان».

وتأسست شركة القمزى – مصر للتطوير العقارى فى عام 2010 وتدمج الشركة بين خبرات الشريكين والمتمثلة فى خبرة الجانب الإماراتى فى مجال النقل والمقاولات والبنية التحتية، والكفاءة المشهودة للشريك المصرى فى مجال المقاولات، مما أثرى نشاطات الشركة فى جميع مجالات تنمية وتطوير العقارات.

وأوضح “زيدان” أن الأرض مملوكة بالكامل لشركته وتم شراؤها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد تقنين أوضاعها وفقا لضوابط الحكومة، وتتسم الأرض بواجهة تمتد لأكثر من 690 مترا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتم أخذ الموافقات النهائية الخاصة بالمشروع.

وأكد أن الشركة تخطط لأن يكون مشروع “SeaZen”مجتمعاً سكنياً متكاملاً، بأن نوفر تجربة رائعة للعملاء نستطيع بها أن نغير ثقافة الإقامة فى الساحل والتى كانت تقتصر على شهرين فقط فى السنة، وهو ما يترتب عليه هجرهم للوحدات السكنية لفترات طويلة ولذلك نسعى إلى تقديم خدمات تضمن استمرار تواجد مالكى الوحدات لفترات تصل إلى 5 أشهر داخل التجمع العمرانى الجديد.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع إنشاء ثلاثة حمامات سباحة مياه ساخنة، وثلاثة أندية اجتماعية، وصالة للألعاب الرياضية (جيم)، بالإضافة إلى حمام سباحة بالأمواج الصناعية يصل ارتفاعها لنحو 3 أمتار.

ونوه إلى أن الشركة ترصد استثمار مليارى جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروع الساحل الشمالى خلال العام الجارى.

و تابع :”المشروع به مساحات خضراء على أكثر من %85 من الأرض، وتم التعاون مع أكبر الاستشاريين الهندسيين فى مصر والشرق الأوسط، وتم إسناد الأعمال الإنشائية ووضع التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع إلى شركة” DMA” التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات كبيرة فى مشروعات الساحل الشمالي.

وتطرق إلى أن الشركة حققت نجاحات فى مصر منذ 12 عاما واستمرارا لهذا التوجه، اتجهت المجموعة للتواجد فى السوق بقوة، وذلك بضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات الكبرى، ومنها منطقة غرب القاهرة والتى نسعى لإنشاء مشروع سكنى متكامل بها.

ونوه «زيدان» إلى أن الفرص الاستثمارية فى مصر واعدة، خاصة بعد النمو الذى حققه القطاع العقارى فى السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الجادة.

وفى بداية العام الجارى، أطلقت «القمزى كمبوند إيست شاير» بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، وباستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، وتستهدف الانتهاء من المشروع عام 2025.

وأوضح «زيدان» أن مشروع «إيست شاير» عبارة عن كومبوند سكنى «فلل وتاون هاوس»، يضم 229 وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 166 مترًا مربعًا، وتصل لنحو 360 مترًا مربعًا، وتنافس تقسيط أسعار الكمبوند أنظمة التقسيط الأخرى بمقدم حجز %10 من ثمن الوحدة، وتقسيط الباقى على 8 سنوات.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت بيع %70 من الوحدات المعروضة للبيع فى المشروع، فيما بدأت الأعمال الإنشائية من خلال ذراع المقاولات التابع للمجموعة.

أما مشروع الساحل الشمالى فقد أكد أن الشركة تنوى التعاقد مع إحدى شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية لتولى أعمال التنفيذ، وسيتم الاختيار بالتنسيق مع شركة «إنفرجين» للاستشارات العقارية، باعتبارها مستشاراً للقمزى فى التطوير.