«القمزى» العقارية تخطط لاستثمار 22 مليار جنيه خلال 4 سنوات

كشف ياسر زيدان، الرئيس التنفيذى لشركة القمزى للتطوير العقارى، عن استهدافها استثمار نحو 22 مليار جنيه فى السوق العقارية المصرية خلال السنوات الأربع القادمة.

زيدان: نقترب من إطلاق مشروع فى الساحل الشمالى

وقال «زيدان» فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن القمزى تركز فى الفترة الحالية على تطوير مشروعها السكنى فى منطقة شرق القاهرة، وتحديدًا القاهرة الجديدة، بخلاف استكمال الإجراءات النهائية لإطلاق مشروع آخر فى منطقة الساحل الشمالى .

وتأسست مجموعة القمزى الإماراتية عام 1997، وتخصصت فى قطاع المقاولات، ونفذت عدة مشروعات ببلدها، وفى عام 2010 قررت التوسع بالسوق المصرية، وبالفعل طورت عدة مشروعات تتنوع ما بين السكنى والخدمى بمناطق الدقى والمهندسين ومصر الجديدة .

وأوضح «زيدان» أن الشركة بدأت بالفعل إنشاءات مشروع القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكنى «فيلات» يضم خدمات متكاملة، ومن المخطط استهلاك المبيعات خلال شهر أغسطس القادم، بمستهدف يقارب 2 مليار جنيه فى البداية، وتم التعاقد مع مكتبى أوكوبلان ورائف فهمى لوضع التصميمات الخاصة بالمشروع .

وأضاف أن المشروع الثانى للشركة سيكون فى منطقة الساحل الشمالى بالضبعة، ويقع على مساحة 204 أفدنة، وسيتم الكشف عن كل تفاصيله فى مرحلة لاحقة، مكتفياً بالإشارة إلى أن حجم استثماراته سيفوق مليار دولار .

ولفت إلى أن الشركة ضخت نحو 1.6 مليار جنيه فى السوق المصرية منذ عام 2018 فى إضافة أراضٍ جديدة للمحفظة، بخلاف دراسة أنسب المناطق القابلة للتوسع، بعد تأكدهم من قدرة السوق المصرية على التعافى والنهوض مجددًا، بخلاف تنفيذ خطة تنموية متكاملة وإطلاق مشروعات عملاقة وتأهيل المناخ للاستثمارات .

وذكر أن الاستراتيجية التوسعية للشركة تتضمن إضافة مزيد من الاستثمارات فى المشروعات الكبرى، لتتوافق مع توجهات وخطط الحكومة، ولذلك تتم دراسة الحصول على قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إمكانية إنشاء أبراج متنوعة بالعاصمة، بخلاف اختراق منطقة غرب القاهرة لاحقًا.

وأفاد بأن «القمزى» تبنت فكرًا جديدًا يتمثل فى التحالف مع كيانات متخصصة فى الاستشارات والتسويق العقارى والتصميمات، وتفعيلًا لذلك تتعاون حاليًا مع شركة «نيو أفنيو للاستثمار والتسويق العقارى»، للقيام بأعمال الاستشارات والتسويق العقارى لمشروعات الشركة، وأولها مشروع القاهرة الجديدة .

وقال أحمد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة نيو أفنيو للاستثمار والتسويق العقارى، إن شركته بدأت مهامها فى المشروع منذ وضع التصميمات، وسيتم طرحه للتسويق قريبًا، ويضم 230 فيلا بمساحات متنوعة، ومستهدف بيعه بالكامل خلال عام ونصف من الطرح.

وأشار «الدسوقى» إلى أن نيو افنيو تعمل فى السوق المصرية منذ عام 2015، وحققت مبيعات لصالح شركات التطوير العقارى تتخطى 12 مليار جنيه حتى الآن.