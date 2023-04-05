«القمح 2.3 شهر والأرز 3.5» رئيس الوزراء يطمئن على توافر مخزون السلع الأساسية  

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم؛ للاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية. وفي مستهل اللقاء جدد رئيس الوزراء تأكيد ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الإستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، وتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الإستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، للحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.

وشرح وزير التموين والتجارة الداخلية موقف المخزون الإستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية، في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، رغم تداعيات استمرار الأزمة العالمية الحالية.

حيث استعرض في هذا الصدد، المخزون الإستراتيجي لكلٍ من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، واللحوم المجمدة والدواجن، مؤكدًا أن الاحتياطي الإستراتيجي من مختلف السلع الأساسية مطمئن، مع استمرار هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30% في منافذ الوزارة ومعارض أهلًا رمضان.



وعرض الوزير تقريرًا حول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، وأوضح في هذا الصدد فيما يتعلق برصيد القمح أن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر، علمًا بأن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتبارًا من الشهر الحالي.

ويكفي رصيد الأرز لنحو 3.5 شهر، وهناك كميات تم التعاقد عليها، ويغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 7.5 شهر.