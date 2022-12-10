القمح يسجل خسائر لخامس أسبوع على التوالي وسط ارتفاع الصادرات من أوكرانيا وروسيا

سجّل القمح خسائر لخامس أسبوع على التوالي، وسط ارتفاع الصادرات من أوكرانيا وروسيا ، فيما تتحسن آفاق الحصول على شحنات الحبوب العالمية من البحر الأسود الذي فرضت عليه الحرب ضغوطاً.

ارتفاع الصادرات من أوكرانيا وروسيا

قالت وزارة الزراعة الأميركية، في تقريرها “تقديرات العرض والطلب الزراعية بالعالم” الشهري، الصادر الجمعة، إنها رفعت نظرتها المستقبلية لتجارة القمح العالمية لأسباب منها ارتفاع الصادرات من أوكرانيا وروسيا.

ساعد تمديد اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي، التي تسمح بالعبور الآمن للصادرات من البحر الأسود، على تهدئة مكاسب الأسعار التي حدثت مؤخراً، ما يمكن أن يخفف من وطأة كارثة في تضخم أسعار الغذاء العالمية. ومن شأن وفرة محصول القمح في أستراليا أيضاً أن تُخفض الأسعار.

قال جو نَسميير، السمسار بشركة “فرونتير فيوتشرز” ، إنه رغم المخاوف المبكرة من أن الفيضانات في بعض مناطق أستراليا ستُلحِق أضراراً بجودة الحبوب، تشير التقارير إلى أن الأمر ليس “كالكابوس الذي بدا الشهر الماضي أنه قد يتحقق”.

تراجع الأسعار

قال ريتش نيلسون، كبير محللي الاستراتيجية في شركة السمسرة “ألينديل” (Allendale) بشيكاغو، إن توقعات الأمطار المفيدة في مناطق الإنتاج الكبيرة بالولايات المتحدة، مثل كانساس، تضغط أكثر على أسعار القمح.

وأغلق أكثر العقود النشطة للقمح في بورصة شيكاغو منخفضاً 1.6% عند 7.3425 دولار للبوشل يوم الجمعة. وارتفع سعر الذرة قليلاً فيما انخفض سعر فول الصويا.

بالنسبة للمنتجات الزراعية الأخرى، ارتفعت العقود المستقبلية لمسحوق فول الصويا 11% لهذا الأسبوع، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر 2014. وفي الوقت الحالي، تراجع زيت فول الصويا لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفض 7.6%.

تشير تقلبات الأسعار إلى تحوّل في الحظوظ للسلع المشتقة من سحق حبوب فول الصويا الكاملة. وتراجع زيت الصويا، وهو مكوّن رئيسي في صناعة الديزل المتجدد، بعدما اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، قواعد جديدة لمزج الوقود الحيوي بأقل مما توقعته الصناعة.

تداعيات التحوّل

انعكس التحوّل، الجمعة، في البيانات التنظيمية، إذ عزز مديرو الأموال صافي الرهانات على ارتفاع الأسعار لمسحوق فول الصويا، وخفضوا الرهان على زيت الصويا. وحدث انخفاض كبير أيضاً بصافي المراكز الدائنة في الذرة لأدنى مستوى لها خلال أكثر من عامين.

قال تشارلي سرناتينغر، الرئيس العالمي للعقود المستقبلية للحلول في “إي دية أند إف مان كابيتال ماركتس” بشيكاغو: “يواصل مسحوق فول الصويا الارتفاع والضغط على التجار الذين تمسكوا بمراكزهم الدائنة في زيت فول الصويا والمراكز المدينة في مسحوق فول الصويا”.