القمح وفول الصويا والأرز أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 83 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 81 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 248 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 82443 طن قمح و81848 طن ذرة و7661 طن أرز معبأ و33251 طن كسب فول صويا و5672 طن فول صويا و12691 طن فول صويا صب و1198 طن فول صويا معبأ و8500 طن كسب صويا و634 طن كسب عباد.

كما استقبل الميناء أيضا 29887 طن حديد و49341 طن خردة و7580 طن خشب زان و8041 طن أبلاكاش و20121 طن نواتج تقطير و3015 طن بسلة و11487 طن شعير و14 طن صناديق بلاستيك فارغة و3630 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1210 طن.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي 3 سفن (VIVA UNITA)، و (SUKHOOR ALKHALEEJ)، و (LOTUS-G) قادمين من روسيا وعلى متنهم 129 ألف طن قمح (84 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية و45 ألف طن لصالح القطاع الخاص)، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 80683 طن يوريا و30866 طن رمل و73094 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 25981 طن بضائع متنوعة علاوة على 3530 طن مولاس.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6952 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2036 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 26657 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 23 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الأحد أيضا كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 19 سفن.