القمح وزيت عباد الشمس والذرة في صدارة نشاط الموانئ

محمود محسنشهدت الموانئ اليوم الخميس، نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات.ووصل وغادر 3124 راكبا ومعتمرا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 453 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح وزيت عباد شمس والذرة وغيرهم من السلع.كما استقبل ميناء دمياط 3 سف

محمود محسن



شهدت الموانئ اليوم الخميس، نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات.

ووصل وغادر 3124 راكبا ومعتمرا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 453 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح وزيت عباد شمس والذرة وغيرهم من السلع.



كما استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 10 سفينة بضائع عامة.

وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ:



ميناء الإسكندرية





قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الخميس في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ السفينة “ادفو” المحملة بــ 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة “وادي الكرنك” المحملة بـ 63 ألف طن قمح قادمة من رومانيا.

وأشار إلى وصول السفينة “في تنكار17” قادمة من روسيا وعلي متنها 6 آلاف طن زيت عباد الشمس، علاوة على السفينتين “اكار” و “بالم نيو بورت” وعلي متنهما 105 ألف طن ذرة قادمتين من أوكرانيا ورومانيا، بالإضافة إلى السفينة”دياس” المحملة بـ 66 ألف طن فول صويا قادمة من أوكرانيا.



وأوضح الغندور أن يجري تفريغ أيضا السفينتين “كيريل” و “لافيلا” المحملتين بـ 61 ألف طن جازولين قادمتين من روسيا واليونان

كما يجري تفريغ السفينة “سي جلوريوس” المحملة بــ 50 ألف طن فحم قادمة من لاتفيا، وكذلك يجري تفريغ السفينة “افتياكسيا جاز” المحملة بـ 9 آلاف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر، والعبارة “جراند جابون” المحملة بـ 300 سيارة مختلفة الماركات قادمة من إيطاليا.=





ولفت الغندور إلى أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 129 سفينة، وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وتراكي على الأرصفة 40 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخرجت 100 شاحنة قمح محملة بــ 3 آلاف طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء مليون ومائة واثنين وتسعون ألف طنا منهم 420 ألف طن قمح .





ميناء سفاجا





وفي السياق ذاته، قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين مسرة والحرية 2 وعلى متنهم 472 راكبا و 43 شاحنة بضائع و 22 شاحنة عفش ركاب و 9 سيارات

فيما تغادر السفينتين عمان والرياض، وعلى متنهم 202 راكب و 38 شاحنة بضائع و 13 سيارة.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان ونما اكسبريس، وعلى متنهم 224 راكبا و 85 شاحنة بضائع و 6 شاحنات عفش ركاب و 12 سيارة.

بينما غادرت السفينة محبة وعلى متنها 971 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع، وثلاث سفن أخرى وهى مسرة والحرية 2 ونما اكسبريس وعلى متنهم 299 راكبا و 155 شاحنة بضائع و 13 سيارة.





ميناء نويبع







وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 956 راكب منهم 88 معتمر وتداول 104 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 311 راكب منهم 43 معتمرا وباص عمرة و 11 براد و 11 تريلا وسيارة.





بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين ايلة و بريدج، وعلى متنهم 346 راكبا و 16 براد و 19 تريلا وسيارتان وباصان جيت، فيما غادرت ثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج، وعلى متنهم 299 راكب منهم 45 معتمر وباص عمرة و 20 براد و 27 تريلا وباصان جيت.





ميناء دمياط





وعلى صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 10 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 14 سفينة بضائع عامة.



وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الإعلامي أن غادر الميناء في العاشرة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2481، وفي الثانية صباح اليوم الخميس القطار رقم 2448، بـحمولة إجمالية 2427 طن قمح ، في حين غادر 72 سيارة نقل محملة بـ 3267 طن قمح .



والجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 180450 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21281 طنا.



وأوضح المركز الأعلامي أن الميناء استقبل في الثالثة مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير في قاع البحر .



ولفت المركز الأعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8300 يوريا، و 5000 طن فوسفات، 5000 طن ملح، و 3000 طن حديد بليت، و 350 طن بصل، و 700 طن سماد كبريتات أمونيوم.

