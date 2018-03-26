القمح ورؤوس الماشية والذرة في صدارة نشاط الموانئ

محمود محسن

شهدت الموانئ اليوم الاثنين، نشاطا كبيرا في حركة السفن والشاحنات.

ووصل وغادر 2426 راكبا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 555 شاحنة، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وزيت عباد شمس والذرة وغيرهم من السلع.

وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ:

ميناء الإسكندرية



قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الإثنين في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.

وأضاف الغندور أن يجري تفريغ السفن “ستار أوف سي” و “وادي اليرموك” و “وادي الكرنك” المحملين بــ 106 ألف طن قمح قادمة من روسيا واوكرانيا.

كما يجري تفريغ السفينة “دلال كي” المحملة بــ 1200 رأس ماشية قادمة من اوروجواي، ويجري تفريغ السفينة “ساراسينا” المحملة بــ 18 ألف طن زيت عباد شمس قادمة من روسيا، والسفن “ديسكفري” و “سي بريدل” المحملتين بـ 55 آلاف طن ذرة قادمة من أمريكا واوكرانيا.

وأشار الغندور إلى أن العاملون يقومون بتفريغ السفينة “فاليدي اندلسيه” المحملة بـ 30 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا

وأوضح الغندور أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 122 سفينة، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 35 سفينة.

كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخرجت 60 شاحنة قمح محملة بــ 1800 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء ثمانيمائة وثلاثة وسبعون ألف طن منهم 394 ألف طن قمح .

ومن جهته وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .

موانئ السويس



وفي نفس السياق صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة DODO وعلى متنها 350 سيارة قادمة من جدة.

ميناء سفاجا



كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Elvira Bulkar وعلى متنها 26 الف طن فحم بترولى اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لانتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للالومنيوم.

حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة وقامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ( ملحق رقم 12 ).

مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال.

كما استقبل الميناء ثلاث سفن اخرى وهى عمان والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 295 راكب و 169 شاحنة بضائع و 6 شاحنات عفش ركاب و15 سيارة، بينما غادرت السفينتين مسرة والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 241 راكب و 85 شاحنة بضائع و 8 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس مغادرة ثلاث سفن وهى عمان والحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 296 راكب و 179 شاحنة بضائع و11 سيارة.

ميناء الغردقة



ولفت يوسف إلى أن ميناء الغردقة يشهد استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 216 راكب و 10 سيارات، فيما شهد الميناء أمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 181 راكب و 19 سيارة.

ميناء نويبع



ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1197 راكب منهم 191 معتمر و 4 باصات عمرة وتداول 116 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة ايلة وعلى متنها 169 راكب و 40 سيارة تصدير، بينما تغادر السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 135 راكب منهم 95 معتمر وباصان عمرة و 22 براد و 20 تريلا.

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج، وعلى متنهم 214 راكب و 8 برادات و 19 تريلا، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 679 راكب منهم 96 معتمر وباصان عمرة و 31 براد و 16 تريلا.

ميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2469 محمل بـ 1276 طن قمح، في حين غادر 59 سيارة نقل محملة بـ 2713 طن قمح .

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176353 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24266 طنا .

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 16000 طن يوريا، و 5350 طن رمل .

