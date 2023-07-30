القمح والماشية والصويا أبرز ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 79 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 80 سفينة حاويات وبضائع عامة.. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 264 سفينة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 62563 طن قمح و8355 طن ذرة و2830 طن كسب عباد و11431 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 3334 طن و98 طن لبن مجفف.

كما استقبل الميناء أيضا 56357 طن حديد و49053 طن خردة و4243 طن خشب زان و39008 طن أبلاكاش و100 طن سكر و15628 طن فول صويا و300 طن كسب فول صويا و37000 طن كسب صويا.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط السفينة (WADI ALMOLOUK) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 الف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 27840 طن يوريا و21987 طن رمل و34100 طن ملح و2769 طن حديد.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 72332 طن بضائع متنوعة و12446 طن أسمنت معبأ و13500 طن مولاس و5266 طن علف و1100 طن سكر و3663 طن سكر معبأ.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3632 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1245 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 23043 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن يومي الثلاثاء والخميس كانا أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.