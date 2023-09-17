القمح والماشية والسكر أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 88 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 88 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 270 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 107064 طن قمح و76377 طن ذرة و7275 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2191 طن و28000 طن سكر و1820 طن بسلة.

كما استقبل الميناء أيضا 31711 طن حديد و47224 طن خردة و7602 طن خشب زان و2581 طن أبلاكاش و30 طن لفف بلاستيك.

وفي سياق متصل، استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي 5 سفن (FG SEFA وARGO I و NEW GEMINI وCAPE SCOTT وAEGEA) قادمين من روسيا وأوكرانيا وعلى متنهم 119541 طن قمح، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 29736 طن يوريا و10573 طن رمل و2752 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 103011 طن بضائع متنوعة و8800 طن علف و15650 طن مولاس و15452 طن كلينكر و3500 طن حديد.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 5386 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1438 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 27346 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 20 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 15 سفينة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.