القمح والماشية والذرة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، ووصل الميناء 19 سفينة حاويات و45 سفينة بضائع عامة، فيما غادر 18 سفينة حاويات و35 سفينة بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 115 سفينة.

وأضاف المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 6856 طن حديد، و3849 طن زيت طعام، و8311 رأس ماشية حية، و9688 طن أنابيب، و3757 طن حبيبات ناتج حرق أفران.

كما استقبل الميناء 83100 طن ذرة، و2524 طن خشب زان، و84800 طن قمح، و3658 طن أبلاكاش، و362 طن صودا، و2696 طن خردة، و226 طن محولات طاقة.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 40450 طن سوبر فوسفات و29932 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 31380 طن رمل و4500 طن كسب صويا و32500 طن ملح و3000 طن مولاس و2741 داي أمونيا و753 طن نترات أمونيوم و8310 طن ذرة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3975 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3462 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11843 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (رمان ومانجو وفراولة)، وخضروات (جزر وطماطم وملوخية)، وحاصلات زراعية (كركديه وكتان ونعناع)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وألمانيا والأردن وإيطاليا والإمارات وأمريكا وسريلانكا وسنغافورة وبنجلاديش وماليزيا وسلوفينيا والهند وبلجيكا وسوريا وغيرهم من الدول.

الجدير بالذكر أن يوم الخميس كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 15 سفينة (5 حاويات، و10 بضائع عامة).

وكان يوم الخميس أكثر الأيام في مغادرة السفن، وغادر الميناء 14 سفنية (3 حاويات و11 بضائع عامة).

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.