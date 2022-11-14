القمح والماشية والذرة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 73 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 64 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط”، إن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 208 سفن.

ولفت إلى أن الميناء استقبل 73928 طن قمح، و76699 طن ذرة، و11687 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 3768 طن، و10327 طن زيت طعام، و29500 طن فول، و10500 طن صويا، و6000 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضًا 16071 طن حديد، و26932 طن خردة، و616 طن خشب زان، و21062 طن أبلاكاش، و10099 طن كلوريد إيثيلين، و2650 طن مولاس، و6144 طن رخام، و44000 طن سلاج.

في سياق متصل، استقبل ميناء دمياط السفينة (WADI ALKARM) القادمة من فرنسا، وعلى متنها 63000 طن من قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلَم مصر، ويبلغ طولها 229 م، وعرضها 32 م،

حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة؛ مثل 27800 طن يوريا، و2271 طن حديد.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 17044 طن رمل، و3300 طن داي أمونيوم، و20193 طن بضائع متنوعة.

يُذكر أن الميناء استقبل، الأسبوع الماضي، السفينة (PORTOVENERE) التي ترفع عَلَم سنغافورة لتحميل 17 ألف طن غاز مسال،

بإلإضافة إلى السفينة (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع عَلَم اليونان لتحميل 61 ألف طن غاز مسال، علاوة على السفينة (BRITISH ACHIEVER) التي ترفع عَلَم انجلترا لتحميل 61 ألف طن غاز مسال.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3557 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 998 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 12274 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 17 سفينة.