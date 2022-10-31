القمح والماشية والذرة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 71 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 59 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 228 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 128745 طن قمح و37225 طن سكر و68712 طن ذرة و9259 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 3088 طن و6041 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 38337 طن حديد و40448 طن خردة و9402 طن خشب زان و4737 طن أبلاكاش و6889 طن ميثانول و881 طن بسلة و1830 طن عدس و500 طن حمص.

وفي سياق متصل، استقبل الميناء السفينة (PRINCESS LAYLA) القادمة من روسيا وعلى متنها 28107 طن من قمح، بالإضافة إلى السفينة (FIVOS) القادمة من روسيا أيضا وعلى متنها 54371 طن قمح لصالح القطاع الخاص، فضلا عن السفينة (WADI TIBA) القادمة من فرنسا وعلى متنها 63000 طن من قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وأضاف أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 14003 طن يوريا و33300 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 24101 طن أسمنت و5850 طن أسمنت معبأ و487 طن رخام و56388 طن بضائع متنوعة.

وعلى نفس الصعيد استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال (NEPTUNE) التي ترفع علم النرويج لتحميل 61 ألف طن غاز مسال، علاوة على ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان لتحميل نفس الكمية السابقة من الغاز المسال.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3969 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1564 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 13077 حاوية مكافئة.

وأشار المركز إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 12 سفينة.