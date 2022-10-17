القمح والماشية والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 72 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 75 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 177 سفينة.

ولفت المركز إلى أن الميناء استقبل 56121 طن قمح و56291 طن ذرة و7880 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2416 طن و1666 طن فول و9133 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 3746 طن حديد و69070 طن خردة و7597 طن خشب زان و14702 طن أبلاكاش و117 طن جرارات و5984 طن رخام.

يذكر أن ميناء دمياط استقبل خلال الأسبوع الماضي السفينة (PRINCE AMIN) القادمة من روسيا وعلى متنها 31500 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم سيراليون ويبلغ طولها 173 م، بالإضافة إلى السفينة (AKSON SERIN) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية أيضا، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 38263 طن يوريا و25561 طن بنجر و3300 طن صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 14095 طن رمل و25801 طن بضائع متنوعة و11941 طن أسمنت و40 طن جمالونات و1000 طن رخام.

يشار إلى أن الميناء استقبل ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا، حيث قامت بتحميل 65250 طن غاز مسال.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3025 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1471 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11072 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 14 سفينة.