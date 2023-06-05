القمح والماشية والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

استقبل ميناء دمياط، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل إلى الميناء 70 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 69 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن عدد السفن الموجودة

خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 222 سفينة.

ولفت إلى أن الميناء استقبل 64947 طن قمح، و90358 طن ذرة، و5000 طن زيت طعام، و21627 طن كسب فول صويا، و38261 طن فول صويا، و3600 طن كسب عباد، و12164 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 4038 طنًّا.

كما استقبل الميناء 24407 أطنان حديد، و70044 طن خردة، و2400 طن خشب زان، و43542 طن أبلاكاش، و8498 طن بضائع متنوعة، و18707 أطنان نواتج تقطير.

في السياق نفسه استقبل ميناء دمياط سفينة الحاويات العملاقة (ONE FRIENDSHIP) التي تعدّ من أحدث سفن الحاويات التابعة للخط الملاحي ONE الياباني، بحمولة بلغت حوالى 155 ألف طن، وبطول 366 مترًا، وعرض 51 مترًا وغاطس 14.80 متر.

في سياق متصل، استقبل أيضًا السفينة (WADI ALMOLOUK) القادمة من روسيا، وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية،

حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأضاف المركز أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة، مثل 1000 طن يوريا، و2200 طن يوريا صب، و4050 طن يوريا معبأ، و10752 طن رمل، و14023 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 6549 طن بضائع متنوعة، و51482 طن ملح، و13750 طن مولاس، و3000 طن كسب صويا.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 6108 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 3102 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 26325 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن يومي الثلاثاء والخميس كانا أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 13 سفينة.

وأوضح المركز أن يوم الأحد كان أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 16 سفن.